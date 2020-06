Coronavirus. De Luca: “Indosserò la mascherina fino ad ottobre. In Campania non succederà quello accaduto negli ospedali del Nord”

“La Regione Campania è stata la regione più rigorosa in merito alle misure per il contenimento del Coronavirus anticipando anche di 15 giorni i provvedimenti del Governo”. Lo rimarca ancora una volta Vincenzo De Luca nel corso di un punto fatto insieme ai giornalisti nella giornata a Napoli. “Oggi siamo in pratica a 0 contagi in Campania, o comunque ad un massimo 2 contagi al giorno”. In sostanza quindi, De Luca, rimarca, “l’epidemia è sotto controllo e quindi siccome andiamo incontro all’estate ci è sembrato ragionevole rendere facoltativo all’esterno l’utilizzo delle mascherine che devono comunque essere sempre indossate sia nei luoghi chiusi, ma anche all’esterno in caso di assembramenti. Inoltre, ha rimarcato il governatore Campano, è obbligatorio portarla con sè per indossarla in caso di necessità. Raccomando prudenza a tutti”. Il governatore campano ha aggiunto : “Io continuerò ad indossarla fino ad ottobre, fino a quando saremo in una condizione di assoluta tranquillità. Lo faccio anche per dare il buon esempio, chiedendo responsabilità e prudenza, perché da oggi in poi, la cosa fondamentale è proprio il senso di responsabilità dei singoli cittadini”. In merito a quello che potrebbe succedere alla fine della stagione estiva, ad ottobre, quando è prevista la seconda ondata del virus, De Luca ha aggiunto: “Dobbiamo sempre prepararci all’ipotesi più pessimistica, perciò abbiamo presentato al Ministero della Salute un piano ospedaliero aggiornato che prevede il raddoppio dei posti delle terapie intensive nella nostra regione. In Campania, ha rimarcato De Luca, non succederà mai quello che è successo in Lombardia e negli ospedali del Nord.”