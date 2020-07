Sala Consilina, ai Cappuccini l’Assemblea all’aperto del Circolo PD. Il Coordinatore Lotierzo: “Contento dei tesseramenti”

Si è svolta martedì sera l’assemblea del Circolo PD di Sala Consilina, che per i noti motivi di sicurezza legati alla pandemia si è tenuta per la prima volta all’aperto, presso l’Area Cappuccini, nel cortile esterno inferiore del Teatro Scarpetta. L’assemblea è durata circa 2 ore. Il Coordinatore del Circolo PD Salese Pasquale Gerardo Lotierzo ha ricordato con orgoglio i dati del tesseramento, chiuso a febbraio 2020, e che hanno registrato un sensibile incremento degli iscritti: + 65%. “Ad oggi -ha sottolineato- i tesserati sono 41 e per questo voglio ringraziare tutti gli iscritti che ci hanno creduto, dopo un periodo un po’ nebuloso del Circolo”. Lotierzo ha evidenziato che la nuova sede del Circolo PD salese, in via De Petrinis 22, è ubicata in una zona centralissima del paese. “Una Vetrofania all’ingresso della sede -ha ricordato- fornisce in forma sintetica vari messaggi, che sono le linee guida della programmazione delle nostre attività, purtroppo interrotte per effetto della Pandemia. Ci auguriamo di riprenderle con continuità, anche in vista della competizione elettorale regionale del 20 settembre”. Secondo il Coordinatore cittadino il Direttivo del Circolo persegue in tempi brevi due obiettivi specifici: la partecipazione dei giovani e delle donne salesi alla vita del partito. “Sono obiettivi indispensabili -conferma Lotierzo- per scuotere e dare continuità alla vita di relazioni sociali e democratiche a Sala Consilina. Un altro obiettivo del circolo è voler trattenere relazioni a distanza, anche con i nuovi mezzi di comunicazione, con i compaesani di tutte le età che si allontano per ragioni varie”. Infine i rapporti con la segreteria Provinciale Pd: “Sono buoni -afferma Lotierzo- tanto che siamo stati coinvolti nel periodo dell’emergenza Covid per dare un nostro contributo di idee per la fase della ripresa a livello provinciale”. Alla fine dell’assemblea cocomerata per tutti, con le bruschette con olio paesano di Maurizio Gallo.