Chiuso locale di Polla per aver favorito l’assembramento: scatta la protesta dei gestori del Vallo di Diano

Un locale pubblico, a Polla, chiuso per aver favorito assembramento (all’esterno dello stesso), ma scatta la rivolta di tutti i gestori dei locali del Vallo di Diano. Nella serata di venerdì i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina comandata dal capitano Davide Acquaviva, due auto della stazione di Polla guidata dal maresciallo Giacomo Mezza e una dell’Aliquota Radiomobile sono arrivate poco prima di mezzanotte nei pressi del Joker (presente anche l’Asl) e avviati i controlli nei confronti delle persone all’esterno del locale e con i gestori del bar (tra i più frequentati del Vallo di Diano). Secondo quanto emerso la presenza di avventori ritenuta eccessiva rispetto alle normative all’esterno del locale ha fatto scattare la chiusura da parte delle autorità competenti. I clienti erano nell’area immediatamente esterna al locale ma anche nella pubblica via e sui marciapiedi nei pressi dello stesso. I militari dell’Arma hanno controllato anche la vendita di bibite da asporto e il possesso da parte delle circa 400 persone di mascherine e del loro corretto uso. Di fronte alla decisione di chiudere il locale però è scattata la protesta degli altri gestori. Si tratta di una delle prime volte di una unione del genere nel comprensorio valdianese. “Facciamo parte – scrivono in un post che è diventato virale – di un gruppo, nato in un momento difficile e che oggi continua a stare unito. Ci sentiamo in dovere di dire che molti di noi, come il Joker, hanno rispettato e continuano a rispettare tutte le norme imposte, non abbiamo il potere fisico ed economico di gestire 50 o 100 persone ricordando quello che è esposto in cartelli affissi in ogni angolo delle nostre strutture. Non si può chiudere un locale perché non ha la capacità di assumere 30 dipendenti pronti a distanziare, a far mettere mascherine, a disinfettare le mani di tutti coloro che consumano”. All’interno del locale non vi è stato assembramento, ma l’accusa riguarda l’esterno in un’area molto ampia e con la presenza di quattro tavolini. “Noi dobbiamo attenerci alle normative (non balli) – scrivono ancora – e il Joker, come molti di noi, lo ha fatto. Pensiamo a multare chi le normative non le rispetta, non chi le rispetta e per essere un locale conosciuto non può controllare 100 persone e contemporaneamente servirle”.