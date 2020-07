Pulizia dell’area del castello. Il consigliere Borrelli elogia i ragazzi di Sala Consilina: “Un esempio per tutti”

“A Sala Consilina un gruppo di attivisti ha ripulito il perimetro del vecchio castello, nel centro storico della città. Si sono rimboccati le maniche e hanno rimosso tanta spazzatura che stazionava in quel luogo da anni, senza che nessuno si prendesse mai la briga di ripulire”. Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, elogia i giovani valdianesi che per quattro giorni sono letteralmente scesi in campo e diventati un esempio. Non solo loro in Campania. Borrelli infatti oltre ai ragazzi di Sala Consilina elogia anche altri cittadini. “Anche a Secondigliano, i cittadini ci tengono a dimostrare che quel quartiere non è solo camorra e inciviltà. In molti, armati di buona volontà, hanno sistemato e ripulito alcune aiuole della zona. E, come già riportato nei giorni scorsi, alcuni giovani hanno ripulito una foce del Sarno. Finalmente si inizia a intravedere una rivoluzione culturale. I giovani in primis, ma tanti cittadini, si ribellano all’inciviltà e al degrado. Non aspettano le istituzioni, ma scendono in campo in prima linea per rendere la propria città più vivibile. Siamo sulla buona strada per un futuro di civiltà e perbenismo”. E’ quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. I ragazzi e le ragazze di Sala Consilina anche nella giornata di ieri hanno continuato a ripulire l’area con spirito di sacrificio e legame verso la propria terra.