A poco più di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste per le Regionali in Campania, si comincia a delineare la loro composizione. In particolare in provincia di Salerno la segreteria provinciale del Pd lavora alacremente per l’ufficializzazione dei candidati in corsa. Lo conferma il segretario provinciale Enzo Luciano, che assicura la presenza di “personalità di indiscussa preparazione e credibilità, radicate sul territorio e con un’importante esperienza alle spalle”.

Regionali, si delinea la lista PD in provincia di Salerno. Quote rosa, in lizza Margherita Siani e Gelsomina Lombardi? Pubblicato da Italia Due su Martedì 7 luglio 2020

Secondo regionalicampania.it in lista saranno i consiglieri regionali uscenti Tommaso Amabile e Franco Picarone, e tra i nomi attualmente in via di definizione in quota rosa in pole position ci sarebbero la giornalista Margherita Siani, candidatura civica espressione dell’area Sele-Tanagro-Alburni, e il vicesindaco di Sala Consilina Gelsomina Lombardi. Quest’ultima al momento non ha ancora ufficialmente dato conferma alle insistenti voci sulla sua candidatura, ma nemmeno smentito. Il PD salernitano attende anche la decisione di Anna Petrone sulla sua possibile presenza, mentre in lista potrebbe esserci anche Michele Buonomo, già presidente di Legambiente Campania, candidatura indipendente proposta dalla sottoscrizione di diverse personalità del mondo culturale ed associazionistico. Tra i candidati in lista certo anche il cilentano Simone Valiante, già deputato e amministratore di lungo corso. Dovrebbe esserci anche Vincenzo Petrosino, già vicesindaco di Nocera Inferiore, mentre a completare la lista una altra candidatura potrebbe essere in quota rosa ed espressione dell’Agro Nocerino, forse di Sarno. Ovviamente al momento si tratta ancora ancora ipotesi, ma il PD Salernitano sta chiudendo il cerchio.