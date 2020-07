Scuola, a breve i concorsi per 78 mila docenti di ruolo da settembre

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato che si terranno a breve dei concorsi per l’assunzione di 78 mila docenti di ruolo. La titolare del Miur ha aggiunto che è in corso di perfezionamento la richiesta al Ministero dell’Economia di oltre 80 mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2020/2021. La ministra l’ha definita una buona notizia per tutti i docenti precari, ma anche per gli studenti, che avranno garantita la continuità didattica.

Si tratta di un numero, quello dei 78 mila insegnanti, già comunicato a maggio, in occasione della conferma del concorso straordinario per la scuola. Sulla questione del concorso si è espresso anche il numero uno dell’Anp, l’associazione nazionale dei presidi, Antonello Giannelli. Ha sottolineato la necessità che i concorsi si svolgano a cadenza regolare, puntando ad assicurare la presenza stabile di docenti a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti e disponibili.

Si tornerà in classe a settembre, in sicurezza, probabilmente il 14. Non c’è la certezza perché a minacciare la data ci saranno le elezioni, fissate il 20 e il 21. Non avendo trovato spazi alternativi alle aule per allestire i seggi elettorali (le Poste si sono rifiutate), le scuole che ospiteranno il voto chiuderanno quattro giorni (compresi quelli dedicati alla pulizia). Le lezioni potrebbero comunque svolgersi in teatri o cinema.

Inoltre, la ministra ha dichiarato di definire, al più presto, le graduatorie provinciali per le supplenze, in modo da avere in cattedra tutti i docenti necessari per il nuovo inizio anno scolastico, risolvendo il problema della cronica mancanza di docenti soprattutto nelle aree del Nord. Infine si accoglie con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico, in vista dell’inizio del nuovo anno, per garantire una maggior sicurezza.