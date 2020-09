Elezioni Regionali. De Luca: “Il risultato elettorale esprime l’orgoglio della Campania per la riconquistata dignità a livello nazionale”

Vincenzo De Luca è nuovamente il Governatore della Regione Campania. I dati relativi al voto a spoglio ancora in corso danno in netto vantaggio il Governatore uscente sugli altri candidati tra i quali il candidato del centrodestra Stefano Caldoro e la candidata del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino. De Luca ha sottolineato nel corso del suo intervento: “Il risultato elettorale esprime l’orgoglio della Campania per la riconquistata dignità a livello nazionale. Questo dato è significativo, importante. E’ il risultato del popolo, che ha espresso l’unità delle energie positive, delle forze sane del mondo produttivo. Ci stiamo preparando a periodi difficili. Ma si è espressa in questa circostanza l’unità di popolo, un esempio costruttivo per l’Italia”. Rimango convinto che se la politica perde il suo senso umano, non vale più niente. Sarebbe bene riflettere per tutti, anche di fronte a risultati elettorale come questo per ritrovare la strada per l’unità di popolo su questioni importanti, che riguardano il futuro dei nostri figli e della nostra Nazione. Abbiamo giorni difficili che ci aspettano: sia dal punto sanitario che produttivo. Non abbiamo un minuto da perdere. E per quanto riguarda il Covid, ha sottolineato De Luca, siamo dinanzi ad una sottovalutazione nazionale drammatica. L’ondata di ripresa dell’epidemia è già presente in Italia. E’ di nuovo necessaria una linea di nuovo rigore su comportamenti irresponsabili. Siamo già nella seconda ondata dell’epidemia. L’apertura di “tutto” in Italia, rende la Campania una regione molto esposta. Mi auguro che ad horas ci fermiamo, riflettiamo e prendiamo decisioni conseguenti, superando il clima di rilassamento diffusosi nel nostro paese. Da domani siamo impegnati sul Piano socio Economico. Mi auguro che il Governo Nazionale attui un Piano di sostegno all’intero sistema economico nazionale. Ringrazio le forze politiche che mi hanno sostenuto, i singoli cittadini, le donne ed uomini che hanno voluto impegnarsi in questa battaglia. C’è stato un clima di grande compostezza ed entusiasmo. Ringrazio di cuore tutti i cittadini!”