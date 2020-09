Tommaso Pellegrino eletto consigliere regionale. L’abbraccio del figlio Giovanni ed il calore della gente

Nell’abbraccio tra il dottore Tommaso Pellegrino ed il figlio Giovanni c’è un pezzo della vittoria del neo eletto consigliere regionale con la Lista Italia Viva. L’abbraccio lungo e senza eguali ha emozionato tutti i presenti ed in particolare Pellegrino.

Il simbolo di gioia e di una giornata infinita, dove amici storici e non, parenti, insieme alla senatrice Angelica Saggese hanno passato 24 ore no stop all’interno della sede di Sassano del neo eletto consigliere regionale Tommaso Pellegrino per monitorare i risultati elettorali. Nel primo pomeriggio di ieri, quando sono arrivati gli esiti ufficiali che non hanno lasciato spazio a ribaltoni o a sorprese è scoppiata una festa grandissima che ha coinvolto tutti, sempre nel rispetto delle normative anti covid 19, dove anche gli automobilisti in transito hanno partecipato alla gioia suonando ripetutamente i clacson.

Tommaso Pellegrino viene portato in trionfo, è il sogno di tanti ed in particolare della sua famiglia, la moglie Marianna che ha esultato con lui sebbene da lontano e che tra qualche ora darà alla luce la loro secondogenita, la mamma Rosetta, il papà Giovanni, i suoi suoceri, la nonna Antonietta ed il fratello Nicola che durante la campagna elettorale è stato al suo fianco sempre. Un gruppo di amici sebbene la stanchezza di una lunga notte è sceso in corteo per le strade del Vallo di Diano a festeggiare e coinvolgere tutta la popolazione valdianese. Tantissime le persone che con il telefono in mano hanno voluto immortalare un momento storico per la comunità del Vallo di Diano, gli occhi brillano di felicità . Il Neo eletto consigliere regionale, alle elezioni politiche del 2006 è stato eletto deputato della XV legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione XIX Campania per la Federazione dei Verdi.

Sindaco di Sassano dal 2010 al 2020, è presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pellegrino è, inoltre, Dirigente Medico a tempo indeterminato di Chirurgia Generale. Attualmente è in comando presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Dipartimento di Patologia Sistemica – Area Sistematica di Chirurgia riabilitativa gastrointestinale di elezione e di emergenza. Responsabile dell’Ambulatorio di Senologia. Nella commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita’ organizzata mafiosa o similare è segretario dal 15 novembre 2006 al 28 aprile 2008. Nella commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali: è capogruppo dal 24 ottobre 2007 al 28 aprile 20