A Sala Consilina la campanella delle scuole di ogni ordine e grado è suonata regolarmente giovedì scorso. Ovviamente studenti, docenti ed operatori scolastici si sono dovuti confrontare con le necessarie normative anti-COVID in vigore. I momenti più delicati –secondo le testimonianze di molte mamme- si registrano all’ingresso e all’uscita delle Scuole Primarie di Via Matteotti.

Sala Consilina: scuole aperte nel segno della pandemia, tra preoccupazioni e trovate ingegnose SALA CONSILINA: SCUOLE APERTE NEL SEGNO DELLA PANDEMIA, TRA PREOCCUPAZIONI E TROVATE INGEGNOSE Pubblicato da Italia Due su Sabato 26 settembre 2020

A causa della pandemia sono stati programmati accessi separati, su Via Matteotti e su Via Gransci. Le problematiche maggiori sono segnalate su via Matteotti, dove le operazioni di ingresso e di uscita dei bambini delle elementari, rallentate dal distanziamento, si svolgono in contemporanea con lo scorrere del traffico e con il passaggio dei pullman, dai quali escono ed entrano i ragazzi che frequentano gli Istituti Scolastici superiori. Insomma un momento molto frenetico, nel quale i marciapiedi di via Matteotti –secondo le mamme- non sono sufficienti a garantire la sicurezza dei bambini. Situazione che in caso di pioggia diventa ancora più caotica, tanto che proprio dalle mamme è arrivata la richiesta di chiudere via Matteotti al traffico temporaneamente all’ingresso e all’uscita dei bambini. Idea che al momento sarebbe considerata impraticabile dal punto di vista tecnico dall’amministrazione comunale.

Tra le curiosità l’iniziativa lodevole messa in campo dall’Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone per ovviare almeno in parte alla problematica dei banchi singoli non ancora arrivati. Su iniziativa dei Coordinatori degli indirizzi ITIS e IPSIA, immediatamente accolta da docenti e collaboratori scolastici, la dirigente scolastica Antonella Vairo nei giorni precedenti all’inizio delle lezioni ha dato il via libera al “taglio” dei banchi doppi. Operazione, come si vede nelle immagini, effettuata con perizia nel laboratorio di Tecnica e Pratica di Scienze e Tecnologie Meccaniche. 50 banchi non utilizzati sono stati recuperati nei plessi, oltre a ferro da utilizzare come supporto e altro materiale utile. Il risultato è stato più che soddisfacente, con i banchi singoli così ottenuti che contribuiscono a garantire a tutte le classi di poter iniziare l’anno scolastico in presenza, senza doppi turni. Ovviamente si tratta di soluzione non definitiva, in attesa dell’arrivo dei banchi nuovi promessi dalla Ministra Azzolina. Ma l’iniziativa è esemplare, e dimostra come con ottime idee, buona volontà e con l’apporto di tutti si possono alleviare anche le difficoltà che inevitabilmente giorno per giorno la pandemia propone anche al mondo della Scuola. Un bel segnale lanciato a giovani e meno giovani, garantendo allo stesso tempo a tutti il diritto allo Studio.