Sala Consilina, un Piano Traffico per facilitare l’ingresso dei bambini presso le Scuole Elementari di Via Matteotti

A Sala Consilina è allo studio un Piano Traffico per rendere meno problematici l’ingresso e l’uscita dei bambini presso le Scuole Elementari di Via Matteotti. Al lavoro dunque in queste ore in stretta sinergia l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, con in prima fila il sindaco Francesco Cavallone e l’Assessore alla Scuola Michele Galiano, la Polizia Municipale e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Camera Rosalba Del Ponte. Lo scopo è trovare una soluzione che consenta di alleviare la preoccupazione espressa dalle mamme in queste prime giornate del nuovo anno scolastico. La conferma arriva dall’Assessore Galiano, che prima di tutto esprime soddisfazione per essere riusciti ad assicurare nella città capofila del Vallo di Diano l’inizio regolare delle lezioni, nonostante le grandi problematiche affrontate a causa della pandemia. “Non è stato assolutamente facile -sottolinea Galiano- ma Sala Consilina è partita come da calendario con l’apertura di tutte le scuole, a differenza di altre città salernitane e campane. E tutto ciò nonostante i ritardi dei fondi -peraltro insufficienti- da utilizzare per la messa in sicurezza degli Istituti Scolastici rispetto alle normative anti-COVID previste”. Galiano conferma anche che dei famosi banchi “singoli” e delle altre attrezzature promesse dalla Ministra Azzolina qui a Sala Consilina non si è vista nemmeno l’ombra. “Siamo riusciti ugualmente a risolvere alcune criticità -spiega l’Assessore alla Scuola- industriandoci a utilizzare altri canali, ma è stata davvero una corsa contro il tempo. Alla fine possiamo dirci soddisfatti per essere riusciti a farci trovare pronti per la prima campanella, ma è ovvio che ci sono alcune cose da registrare”. Tra queste sicuramente l’aspetto segnalato dalle mamme, relativo al delicato momento di ingresso e di uscita dei bambini delle elementari in Via Matteotti, rallentate dal distanziamento, e che si svolgono in contemporanea con lo scorrere del traffico e con il passaggio dei pullman. “Per rendere più fluida la situazione -conferma Galiano- il Sindaco Cavallone ha avviato un tavolo tecnico finalizzato a trovare delle soluzioni soddisfacenti. Tutto ciò tenendo conto di due problematiche di fondo che rendono complesse le alternative: la prima riguarda gli sbocchi del traffico, difficile da deviare da Via Matteotti senza creare ingorghi e pericolosità su altre arterie stradali. La seconda problematica riguarda la carenza di organico della Polizia Municipale, nettamente insufficiente per una città come Sala Consilina”. Tra le soluzioni possibili anche un frazionamento degli orari di ingresso e di uscita dei bambini, in modo da evitare assembramenti. Intanto, e fino a quando le nuove procedure individuate non saranno comunicate, resta la raccomandazione ai genitori di sostare il meno possibile davanti alle Scuole Elementari di Via Matteotti, perché altrimenti gli assembramenti diventano inevitabili.