Polemiche social sul cimitero di Sala Consilina ma il degrado non c’è. L’assessore Lettieri: “Pulizia massima e operai sempre attenti”

Nei giorni scorsi ci sono state delle polemiche in merito a un angolo del cimitero di Sala Consilina colpito da degrado. Una polemica “social” che ha lasciato il segno soprattutto nei custodi che ogni giorno lavorano per far sì che il cimitero possa accogliere al meglio i visitatori. E di fatti, perlustrando l’area, il cimitero di Sala Consilina appare pulito ovunque, in più anche “abbellito” con aggiunta di verde e fiori e soprattutto accogliente, capace quindi di “abbracciare” con dignità ,e anche più, i visitatori che si recano a piangere il proprio caro. Negli occhi dei custodi e degli operai della cooperativa che si occupa della gestione del camposanto il dispiacere di una polemica social che si poteva evitare, considerando che l’area degradata, se questo termine si può usare, è piccolissima, in una zona estremamente periferica e comunque verrà interessata a messa in ordine a breve. Qualche cassonetto ammassato e i fiori tolti dalle lapidi accantonati. “Ritengo doveroso – ha riferito l’assessore Bartolo Lettieri – e opportuno intervenire per commentare le foto pubblicate e le polemiche scaturite sull’ipotetico degrado del Cimitero di Sala Consilina . L’area fotografata rappresenta una minima parte di tutta l’area cimiteriale ed è ubicata in fondo a destra dell’ingresso secondario , area ancora in corso di completamento e destinata in parte e momentaneamente al deposito di rifiuti cimiteriali giornalieri. Credo che anche nelle nostre abitazioni riserviamo spesso un piccolo spazio anche se provvisorio , per la spazzatura e quindi non trovo niente di scandaloso o disonorante in tale azione . Mi chiedo come si possa notare una piccola parte adibita provvisoriamente allo smaltimento giornaliero dei rifiuti e invece, di non prendere atto della pulizia , l’ordine , l’efficienza e l’organizzazione di tutta la restante area, grazie soprattutto al lavoro del personale assegnato al servizio e all’impegno del.sottoscritto delegato? Voglio ringraziare chi pubblicamente ha fatto la nutrita segnalazione, ma avrei gradito che fosse accompagnata da suggerimenti migliorativi al servizio come spesso ricevo dai cittadini, e che avrebbero potuto ridurre al minimo l’impatto visivo senza alterare la funzione di smaltimento che purtroppo è necessaria. Sappiamo bene che le critiche sono ben accolte quando esse sono.propositive e non distruttive per il bene della collettività di cui facciamo parte e che rappresentiamo con onorabilità”.