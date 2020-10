Scuola, trasporti e pandemia, le Autolinee Curcio rassicurano: “Assoluto rispetto dei DPCM in materia”

“Sui nostri Autobus assicuriamo il più assoluto rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che regolano la materia trasporti, addirittura con margini superiori a quelli richiesti”. È questo il senso delle precisazioni che arrivano dalla Direzione delle Autolinee Curcio, che ha immediatamente risposto “presente” alla richiesta di chiarimenti del sindaco di Auletta Pietro Pessolano sulla sicurezza dei mezzi di trasporto su gomma che ogni giorno trasportano a scuola centinaia di ragazzi nel Vallo di Diano e nel Tanagro. “La prima cosa da chiarire è che nessuno viene lasciato a terra – dichiarano dall’azienda- perché sono previste diverse corse e tutti gli studenti hanno diritto al proprio posto”.

Per quanto riguarda il numero degli studenti trasportati, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto e le successive ordinanze della Regione Campania n.71 (del 9 agosto 2020) e 72 (del 24 settembre 2020), hanno elevato dal 60 all’80% il totale dei posti disponibili, tra posti a sedere e posti in piedi. In media, quindi, i posti disponibili su ogni autobus, prediligendo (come evidenziato dall’allegato 15 del DPCM “è consentito……un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti…) quelli a sedere sono circa 55.

Ovviamente il numero dei posti disponibili varia, in aumento o in diminuzione, a seconda dei posti totali di ogni singolo autobus, che variano in base alla dimensione. “Volendo fare un esempio – spiegano dalla direzione delle Autolinee Curcio – per gli autobus con 55 posti a sedere e 22 posti in piedi, per un totale di 77 posti, la capacità ridotta all’80% sarebbe di 61 posti. Preferendo i posti a sedere diventano 55”.

Le Autolinee Curcio hanno deciso di non considerare l’allegato 16 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che detta le linee guida per il trasporto scolastico dedicato (potrebbe essere interpretato come il classico scuolabus quello giallo per intenderci, ma non è chiaro). In questo caso le condizioni di trasporto restano le stesse, con l’80% di capienza massima, ma una significativa eccezione: nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore a 15 minuti, è consentita la capacità massima – quindi 100%. “Prudenzialmente –spiegano dalla Direzione- abbiamo deciso di non applicare questa ulteriore deroga alla norma generale”.

Tutti gli autobus delle Autolinee Curcio vengono sottoposti a sanificazione ogni giorno, e a disinfezione ogni mese. Ovviamente durante tutto il viaggio è obbligatorio l’uso della mascherina.