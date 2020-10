Sotto i riflettori di Geppino D’Amico “i giorni dell’incertezza” e il “cambio” auspicato da Antonio Mea

Gli strascichi delle elezioni del 20 e 21 settembre, l’astrusità delle leggi elettorali regionali e nazionali, e l’esclusione del Vallo di Diano dalla Giunta Regionale sono tra gli argomenti sotto i riflettori settimanali del giornalista e storico Geppino D’Amico.

I giorni dell’incertezza: dal Porcellum di Calderoli al cambio auspicato da Antonio Mea

I giorni dell’incertezza. Mentre il Vallo di Diano esprimeva legittima soddisfazione per avere riportato contemporaneamente in consiglio regionale due consiglieri (Tommaso Pellegrino e Corrado Matera) esattamente 40 anni dopo Michele Pinto e Gerardo Ritorto, arrivava la doccia fredda a mezzo stampa. Secondo IL MATTINO sarebbe a rischio (il condizionale è d’obbligo) l’elezione di Tommaso Pellegrino a causa di un ricalcolo dei voti di lista che potrebbe assegnare il seggio non più alla circoscrizione salernitana, quindi a Pellegrino, bensì a quella napoletana. Ci vorranno ancora alcuni giorni per la certezza dell’elezione. Per l’esponente politico del Vallo di Diano sarebbe una beffa se nonostante gli oltre 12.000 voti ottenuti dovesse cedere il posto ad un candidato napoletano che ha ottenuto 3.000 voti. L’interessato si è detto fiducioso sulla validità della sua elezione ma non ha lesinato critiche al pessimo sistema elettorale. Su questo ha ragione perché nessuno è più bravo di noi Italiani a creare sistemi elettorali quantomeno astrusi. Si pensi a cosa ci siamo inventati nel 1993 con il Mattarellum, sostituito nel 2005 con il Porcellum di Roberto Calderoli (la locuzione latina fu usata dal politologo Giovanni Sartori per abbellire il poco elegante termine “porcata”, utilizzato dal senatore leghista, peraltro relatore della legge.

Si pensi all’Italicum, introdotto dal Governo Renzi nel 2015, definito un aborto al punto che si parla da tempo di una nuova riforma anche alla luce dei risultati del recente referendum che ha dato una bella sforbiciata al numero dei parlamentari. E se è vero che al peggio non c’è mai fine, c’è poco da stare allegri. Per quanto riguarda Pellegrino si attende con fiducia l’esito dei controlli definitivi.

Consiglieri due, Assessori zero. Nei giorni scorsi il Governatore Vincenzo De Luca ha scelto i nuovi assessori escludendo gli eletti perché, in base alla legge elettorale della Campania, i due incarichi (assessore e consigliere) non sono compatibili. Il casertano Gennaro Oliviero del PD dovrebbe essere eletto Presidente del Consiglio.

Nella nuova giunta non ci sono esponenti del Vallo di Diano e questo ha suscitato un certo rammarico. Tra le tante opinioni registrate in questi giorni ci ha colpito per la sua originalità quella di un cittadino di Teggiano, Antonio Mea. Molto attivo e particolarmente arguto, tramite la sua pagina Facebook, prima che venisse messa in dubbio l’elezione di Pellegrino, Antonio si è rivolto direttamente a De Luca con un post che proviamo a riassumere: “Caro Presidente De Luca, ho visto la giunta da te nominata; auguro un buon lavoro a tutti ma ‘na cosa nella mia ignoranza politica te la devo dire. Nel Vallo di Diano ogni volta che si votava arrivavano da tutte le parti a raccogliere voti. Dopo? “addio Vallo” e lo prendiamo a quel servizio. Adesso il Vallo Di Diano ha eletto Tommaso Pellegrino e Corrado Matera. Il finale? Nessuno dei due ricopre cariche da assessore. Parlando alla femminile (come si diceva una volta) il Vallo di Diano deve stare sempre alla p…..na? Non sarebbe ora che si cambiasse posizione? Grazie e chiedo scusa per il mio modo di esprimermi ma credo che sia stato abbastanza chiaro. Buon lavoro a tutti”. Che dire? Al nostro amico non difetta la chiarezza! Naturalmente, se De Luca dovesse rispondere ne daremo contezza.

