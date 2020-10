Confesercenti Vallo di Diano. Al via corsi di formazione per l’apprendistato. Aquino: “Servizio di grande importanza”

Al via i corsi di formazione per l’ apprendistato tenuti da Confesercenti Vallo di Diano , presieduta da Maria Antonietta Aquino. La Presidente Aquino ricorda che “il contratto di apprendistato è un contratto che può essere stipulato dai 16 ai 30 anni non compiuti o può essere stipulato dai percettori di Naspi, quindi per le persone fino al 35esimo anno d’età, con agevolazioni dal punto di vista contributivo per le aziende. “Come Confesercenti, spiega la Aquino, eroghiamo sia il servizio di ottenimento del bonus occupazionale per lo sgravio contributivo, sia la gestione ed organizzazione dei corsi formativi riguardanti l’apprendistato che sono obbligatori come stabilito dalla Regione Campania”. Il primo corso per apprendistato tenuto nel Vallo di Diano è stato organizzato da Confesercenti Vallo di Diano e si è svolto presso gli studi Leonard a Padula con cui Confesercenti ha stipulato una convenzione. “La formazione dei giovani, rimarca Maria Antonietta Aquino, in particolare quelli del nostro territorio, è una prerogativa. Riuscire poi a portare un servizio, come questo, nel Vallo di Diano è una conquista. Ormai da sempre lavoro per riportare o avviare servizi nel Vallo di Diano ritenendolo di grande importanza nell’intero territorio della Provincia di Salerno. La prima giornata dei corsi di formazione per l’apprendistato, termina l’Aquino, rappresenta l’inizio di un nuovo servizio e per questo è una giornata importante. Con l’augurio che tutte le imprese capendo la validità del servizio offerto si possono rivolgere a noi”. Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo mail vallodidiano@impresealcentro.it o recarsi presso la sede di Confesercenti Vallo di Diano ubicata presso la filiale di Sala Consilina della Banca Monte Pruno.