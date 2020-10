Omicidio Pascuzzo a Buonabitacolo. La Procura presenta ricorso contro la condanna a 18 anni di Lapenta

La Procura di Lagonegro ha presentato ricorso in appello contro la condanna a 18 anni di reclusione per Karol Lapenta, autore dell’omicidio di Alexander Pascuzzo, il 17enne ucciso con quattro coltellate, di cui una inferta al cuore, a Buonabitacolo. Sarebbero troppo pochi gli anni di reclusione inflitti a Lapenta, per il quale, invece la Procura aveva chiesto l’ergastolo. Le motivazioni sono state pubblicate da qualche settimana e la Procura ha deciso di presentare ricorso contro quanto deciso dal Gup del Tribunale di Lagonegro. Nelle motivazioni per la sentenza di primo grado, con il rito abbreviato, il Tribunale ha evidenziato che “non ci fu crudeltà né premeditazione nell’omicidio di Pascuzzo”. L’omicidio avvenne nei pressi della piscina comunale di Buonabitacolo nell’aprile del 2018. Lapenta era da pochi giorni diventato maggiorenne. Un omicidio maturato nell’ambito del piccolo spaccio, con Lapenta che era cliente del pusher Pascuzzo. “Lapenta – secondo quanto motivato dalla corte – uccise il suo coetaneo per appropriarsi della droga, un mezzo – l’omicidio – per raggiungere lo scopo di prendere i 50 grammi di marijuana in possesso a Pascuzzo e per i quali non aveva i soldi per acquistarli. La premeditazione è stata “eliminata” nelle motivazioni del giudice dalla considerazione che l’omicidio era maturato circa trenta minuti prima all’atto delittuoso, quando con degli sms i due si erano dati appuntamento. Anche il fatto di aver ucciso Pascuzzo nonostante le tracce telefoniche – secondo il giudice – dimostra la non premeditazione del ragazzo di origine polacche”. Nelle motivazioni il Giudice spiega il quadro clinico di karol Lapenta ed anche il contesto sociale in cui viveva. Apprendista macellaio, aveva, secondo i periti, un personalità borderline ed utilizzava di frequente marijuana . Dal punto di vista del contesto sociale, il giudice ha considerato il fatto che i due non fossero né amici né nemici ma con rapporti neutri (che non lasciano spazio a premeditazione) ed entrambi accomunati dall’essere cresciuti in contesti diversi da quello di Buonabitacolo: Lapenta in Polonia e adottato a 11 anni; Pascuzzo in Perù prima di raggiungere il padre nel Vallo di Diano. Per questo motivo il giudice ha ripreso anche le parole dell’avvocato Michele di Iesu che ha difeso Lapenta: “Un fallimento della società”. Da questa serie di motivazioni la pena a 18 anni. Una condanna ritenuta lieve dalla Procura e dall’avvocato di parte civile Maria Pia Spinelli che sin dall’inizio di questa vicenda è stato al fianco della famiglia del giovane .