La Comunità Montana dona 160 tablet alle scuole del Vallo di Diano. Oggi l’ultima consegna

Ieri all’Istituto Comprensivo di Teggiano, oggi alle Scuole Medie “Giovanni Camera” di Sala Consilina. Sono le ultime due tappe per la Comunità montana Vallo di Diano che ha così ultimato la consegna dei 160 tablet donati da Amazon al Ministro per il Sud, Peppe Provenzano. Il Ministro aveva a sua volta individuato 6 Strategie (tra le oltre 70 in atto in questo momento in Italia) tra le quali la Strategia d’area Vallo di Diano a conduzione della CM Vadiano, come beneficiarie dell’intervento di contrasto al disagio educativo conseguenza della pandemia in corso.

Raffaele Accetta, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, ha voluto personalmente consegnare i dispositivi tecnologici negli Istituti ricadenti nei 15 Comuni della CM Valdiano. “Abbiamo scelto le prime medie perché gli alunni resteranno altri 2 anni nelle scuole, dunque potranno sfruttarli a pieno. Con i miei collaboratori ed i dirigenti consegniamo di persona i tablet alle singole classi per far comprendere loro l’importanza della scelta del Ministro che ha accompagnato la donazione con una lettera ricca di sensibilità ed attenzione per i piccoli centri del sud dai quali anche lui proviene. Ecco, la sua esperienza di vita dimostra che nulla è precluso ai ragazzi che vivono in piccoli comuni come i nostri”. Rosaria Murano, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Teggiano, accoglie con entusiasmo i moderni dispositivi elettronici. “Ringraziamo Amazon, il Ministro e la Comunità Montana, nelle vesti del Presidente Accetta, per aver scelto le scuole come destinatarie dei tablet. Oggi ancor più che nel passato sono utili alle nostre attività: basti pensare allo stravolgimento della nostra attività didattica causata dall’emergenza Covid19. Ci siamo organizzati e reinventati nel fare la Didattica. Credo ci siamo riusciti bene e questi dispositivi rappresentano un’opportunità in più”. Anche alla luce della improvvisa chiusura degli istituti scolastici campani di ogni ordine e grado ad opera del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avvenuta appena ieri sera, la consegna dei dispositivi mobile appare quanto mai opportuna e tempestiva. Questi infatti potranno anche essere concessi in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne siano sprovvisti al fine di consentire loro di poter partecipare alla Didattica a Distanza.