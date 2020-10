Scuole chiuse in Campania: alla fine sono i bambini a pagare il conto della superficialità dei grandi

Scuole chiuse per COVID in Campania fino al 30 ottobre: la prima a criticare la decisione di Vincenzo De Luca è stata il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che l’ha definita “Gravissima e sbagliata”. Ma questa volta la scelta del Governatore sembra incrinare anche il consenso popolare che la gestione della prima fase dell’emergenza COVID gli aveva assegnato, consentendogli di vincere a mani basse la recente consultazione elettorale.

Pubblicato da Italia Due su Venerdì 16 ottobre 2020

Tanti dubbi, le contestazioni, anche la rabbia che emerge almeno sui social network e che non arriva più dai soliti negazionisti ma dai genitori, dalle famiglie e dagli stessi docenti e operatori del settore scolastico. È chiaro che il vero problema della diffusione del COVID (soprattutto in città) non è dentro le scuole, ma è connesso con la mobilità e i trasporti, sui quali si è fatto finta di non vedere. La chiusura indiscriminata delle scuole di ogni ordine e grado, ovunque in Campania, fa di ogni erba un fascio, quando il buon senso indica che quantomeno si sarebbe potuto limitare il provvedimento alle Scuole Superiori e alle Università, che sono più strettamente condizionate dai trasporti e che, in ogni caso, possono più facilmente ricorrere alla didattica a distanza. Inoltre i ragazzi più grandi sono più autonomi e non mettono a repentaglio il lavoro dei genitori, che si ritrovano all’improvviso con i propri bambini da gestire. Già, i bambini: solo loro comunque a pagare il prezzo più alto, loro che a scuola hanno tenuto sempre comportamenti responsabili. Come confermano i docenti e gli operatori del settore scolastico, che infatti stanno prendendo malissimo questo nuovo stop che non dipende da loro. Soprattutto i bambini delle elementari si erano adattati benissimo e senza problemi alle norme anti-COVID, non si facevano affatto problemi e turbe mentali -come invece si fanno gli adulti- per indossare una mascherina o igienizzarsi le mani. I bambini erano felicissimi di andare a scuola, punto. Di stare insieme, anche se nei modi richiesti dalla pandemia. Tutto il resto era secondario. Adesso a loro questa nuova immeritata “punizione” è difficile da spiegare, e potrebbe risultare traumatica.

La seconda ondata del Coronavirus era attesa da giugno, ma per preparare i Trasporti la Sanità Campana e Italiana a questo “appuntamento” sembra sia stato fatto molto poco. È mancata la programmazione. Con una aggravante: in Campania probabilmente si sta pagando anche gli eccessi di una campagna elettorale nella quale i temi legati al COVID sono stati messi in pausa. Era scomodo trattare certi argomenti, imporre delle regole di comportamento più severe. Tutto era consentito pur di non indisporre nessuno. Nella caccia al voto sono state coinvolte milioni di persone in Campania. Ma in quei giorni problemi non ce n’erano, gli assembramenti erano giustificati per “cause di forza maggiore”. Un bell’esempio da dare alla gente, che prima si lascia “a briglia sciolta”, e alla quale oggi si sbatte in faccia una realtà totalmente diversa. Poi ovviamente noi (non tutti ovviamente) ci abbiamo messo del nostro, con feste, festini, movida e altre amenità. E alla fine a pagare il conto della superficialità dei grandi sono soprattutto i bambini.