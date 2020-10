Tribunale di Lagonegro e norme anti-COVID, la situazione resta tesa. L’avvocato Elisabetta Giordano: “Carenze gravi”

Continua ad essere tesa la situazione presso il Tribunale di Lagonegro. Nei giorni scorsi c’era stato l’allarme-sicurezza lanciato dall’avvocato Angelo Paladino, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici sez. di Sala Consilina, che aveva denunciato la carenza di misure anti-COVID, definendole “inesistenti” presso il palazzo di giustizia lagonegrese, tra l’altro evidenziandone la carenza di spazi utilizzabili per le udienze, in particolare nel corso della crisi pandemica. A Paladino aveva replicato “a muso duro” il sindaco di Lagonegro Maria Di Lascio che, attraverso una nota stampa, aveva respinto ogni accusa, ribadendo l’assoluta idoneità degli spazi del Tribunale e bollando l’allarme di Paladino come un “tentativo, da parte di certa avvocatura, di riprendere il tema della riapertura degli Uffici di Sala Consilina”.

Paladino tuttavia non è l’unico a ritenere che sussistano problemi di sicurezza in tema COVID presso il Tribunale di Lagonegro. L’esiguità degli spazi disponibili così come pure l’assenza di un filtro esterno e di una organizzazione che consenta di scaglionare gli ingressi preoccupa non solo l’avvocatura, ma anche i cittadini e chiunque si trovi costretto a partecipare ad una udienza. E su questi temi rilancia l’allarme anche l’Avvocato Elisabetta Giordano, componente del Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità. “Il Palazzo di Giustizia di Lagonegro –sottolinea la Giordano- è dislocato in più edifici impropri, ed è totalmente insufficiente e inidoneo a contenere il Tribunale di Sala Consilina. Carente di tutti i presupposti previsti dal decreto legislativo 81/08, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, risulta pericoloso per la salute e la sicurezza delle persone, in particolare in questo periodo di emergenza COVID”. Secondo l’Avvocato Giordano lo stabile che ospita a Lagonegro l’ex Tribunale di Sala Consilina costringe gli operatori e l’utenza in genere a sostare in piccoli locali e spazi che si affollano all’inverosimile, tutti addossati gli uni agli altri, con insufficiente ricambio d’aria e contatti interpersonali strettissimi.

“Sono carenze che denunciamo da sette anni –conclude l’Avvocato Giordano- ma che soprattutto nell’attuale emergenza pandemica diventano ancora più gravi e pericolose, e non garantiscono le più elementari norme igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative anti-COVID”.