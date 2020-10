LA RICERCA DELLA FELICITÀ È UN LUSSO NEL VALLO DI DIANO? La domanda non è banale, e soprattutto l’attuale momento storico, carico di incertezze, dovrebbe spingerci a riflettere profondamente su cosa è importante nella vita.

La ricerca della Felicità è un lusso nel Vallo di Diano? Riflessioni sul senso della vita e sulla "cura" LA RICERCA DELLA FELICITÀ È UN LUSSO NEL VALLO DI DIANO? RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA E SULLA "CURA"

Lo ha fatto UN IDEALISTA COME ROBERTO DE LUCA, personaggio scomodo nel panorama valdianese, per la sua storia fatta –come lui stesso spiega- “di anni di impegno sociale, di lotte a volte ignorate o derise, di cocenti delusioni e di continue, forzate riprese delle attività”.

Roberto è conosciuto nel Vallo di Diano per essere il responsabile della sede locale del Codacons, ma professionalmente è uno stimatissimo docente dell’UNISA laureato in Fisica, molto apprezzato dalla comunità scientifica internazionale per i suoi studi e le sue pubblicazioni. IL FATTO CHE UN FISICO –QUINDI PERSONA ABITUATA A PENSARE IN MODO MOLTO CONCRETO BASANDOSI SU DATI- SI INTERROGHI SULLA FELICITÀ E COME RAGGIUNGERLA DOVREBBE SPINGERE A CHIEDERCI PERCHÉ L’ASPIRAZIONE ALLA FELICITÀ È CONSIDERATA UNA COSA QUASI SUPERFLUA NEL TERRITORIO VALDIANESE, DOVE L’UNICO OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE PER MOLTI È ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE, SOPRAVVIVENDO NEL MODO PIÙ DIGNITOSO POSSIBILE. Arrabattandosi, insomma, nonostante i tanti diritti negati che, quando concessi, vengono fatti passare come piaceri e concessioni. “Adesso –scrive Roberto De Luca nella sua lettera aperta- è il tempo di camminare insieme per strade mai percorse prima, perché quelle già note non hanno portato che a luoghi desolati. È IL TEMPO DI ABBANDONARE GLI EGOISMI E LE ALTERE PRETESE DI SUPREMAZIA, È IL TEMPO DELLA RISCOPERTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELL’ALTRO E NON PIÙ DELLA DENIGRAZIONE DEL PROSSIMO E DELLA DERISIONE DELLE BUONE IDEE”.

Ma è anche il tempo di chiamare le idiozie con il loro nome e di catalogare come tali le idee strambe che nulla hanno a che vedere con la conoscenza scientifica. E di mettere al bando le critiche infondate, le polemiche sterili, la ricerca della lite per mera voglia di conflitto. “A CHIUNQUE, SUI SOCIAL O SULLA STAMPA, VOLESSE METTERE A DURA PROVA LA NOSTRA SOPPORTAZIONE –SOTTOLINEA ROBERTO- BISOGNERÀ DIRE CON FERMEZZA CHE I TEMPI SONO CAMBIATI E CHE ADESSO NON SI PUÒ PIÙ ULULARE ALLA LUNA LA NOTTE PER POI NON ALZARSI, DI BUON MATTINO, PER OPERARE CONCRETAMENTE IL GIORNO SUCCESSIVO. A questi operatori dell’odio perpetuo diremo che è tempo di mettersi alla prova, di scendere nell’agone e di sporcarsi le mani, non fosse altro che per comprendere quanto sia complicato tenere in piedi – oggi soprattutto – una seppur piccola organizzazione”. L’appello è dunque quello di non cercare di sostituire una classe dirigente logora e priva di idee con un’altra altrettanto inefficace. Ciò che bisogna cambiare da subito sono i principi: non più difesa di interessi spiccioli, ma concreta progettazione del futuro prossimo nell’interesse di tutti.

Infine una certezza: “L’uomo –afferma Roberto De Luca- ha bisogno di poesia, canti, musica, teatro. E i piccoli uomini devono essere cresciuti in ambienti dove regna la bellezza e dove si respira un’aria tersa, certamente diversa da quella malsana che lo spirito dei tempi che adesso viviamo ci costringe a inalare”. INSOMMA: LA FELICITÀ DELLA FELICITA’ NON È UN LUSSO MA UNA CURA, ALTRIMENTI… RASSEGNIAMOCI A SOPRAVVIVERE.