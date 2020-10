Salerno, protesta dei commercianti in piazza. Chiesto confronto con il sindaco e il Prefetto

Questa mattina manifestazione di protesta organizzata in Piazza Amendola nei pressi della Prefettura, dall’associazione commercianti per Salerno (ACS) contro i provvedimenti da parte della Regione sul mini-lockdown notturno e sulle restrizioni legate alle chiusure anticipate dei locali in ragione dell’emergenza sanitaria. Rappresentanti del mondo della ristorazione si sono riuniti, inscenando un flashmob, chiedendo tutela e rispetto da parte delle istituzioni, liquidità e non credito di imposta per evitare il fallimento. Una protesta pacifica questa mattina, in attesa di risposte dal Prefetto, Francesco Russo e dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Per ragioni di sicurezza sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato. “Non siamo noi gli untori- hanno detto dalla Piazza. “Solo con le nostre forze non ce la faremo”. Richiesto a più riprese un confronto da parte dei commercianti con il Prefetto e con il sindaco.

Un grido d’allarme che arriva anche dal presidente della Fipe- Confcommercio Massimo Di Porzio “No a chiusure generalizzate, i nostri locali sono sicuri. Chiudere vorrebbe dire accettare l’idea che la pandemia si diffonde anche per colpa nostra, e non è così. Non chiuderemo mai senza che nessuno paghi il conto”- ha concluso Di Porzio.

“Noi non siamo contrari alle misure di contenimento, siamo contrari a quelle misure che non contengono i contagi e queste ordinanze non ha nessun effetto sul contenimento dei contagi. I locali – ha invece dichiarato qualche giorno fa, il direttore generale della Confcommercio campana, Pasquale Russo – sono posti sicuri, abbiamo protocolli rigidi che facciamo rispettare in maniera precisa, abbiamo fatto investimenti. Se adesso si dice che non si può andare nei locali perché c’é un rischio contagio allora il protocollo non serve più a nulla”.

“Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se questo dovesse avvenire sarebbe un’ulteriore mazzata che mette in ginocchio le nostre attività di ristorazione”. Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali. “Noi di Confesercenti chiederemo allo Stato la sospensione del pagamento di fitti e tasse e di ogni atto o processo aperto nei confronti delle imprese”. “Non può imporre le chiusure e nel contempo girarsi di spalle rispetto alle esigenze e difficoltà economiche delle aziende”- dice Schiavo in un’intervista rilasciata al portale ildenaro.it.