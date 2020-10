Comuni Ricicloni di Legambiente, in provincia di Salerno vince Sicignano degli Alburni davanti a Petina e Sanza

Sicignano degli Alburni al primo posto della classifica dei comuni ricicloni in provincia di Salerno e in terza posizione con l’86.5% di raccolta differenziata in Campania. Un grande risultato per il piccolo comune guidato dal neo sindaco, Giacomo Orco. Questi i dati ufficiali raccolti da Legambiente che ogni anno promuove un appuntamento consolidato, a cui aderisce un numero sempre maggiore di comuni. L’iniziativa è un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata e più in generale, un sistema integrato di gestione dei propri rifiuti.

Per quanto riguarda gli altri comuni del comprensorio, nella graduatoria salernitana sul podio: Petina (79.4%) e Sanza (70.8%), mentre Caselle in Pittari al 69.5% si attesta al quinto posto, Sassano è sesta al 83.5% e Padula, ottava al 70.3 %. Per la classifica in Campania, la cittadina di Sicignano degli Alburni è il primo centro salernitano con la terza più alta percentuale di raccolta differenziata in regione, preceduta soltanto da Ginestra degli Schiavoni e Domicella che però contano meno abitanti e un pro-capite secco residuo più basso. A seguire: Petina è nona, mentre Sanza, Roccadaspide, Caselle in Pittari, Sassano e Padula rientrano nelle migliori venticinque cittadine con un’elevata percentuale di raccolta differenziata.