Contenimento del Coronavirus, la Banca del Cilento informa sugli orari di apertura delle Filiali e sulle Pensioni

In ottemperanza alle disposizioni governative per il contenimento del Coronavirus e per la tutela della salute della clientela e dei collaboratori, anche presso le filiali della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania si sono rese necessarie alcune prescrizioni.

L’Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania opera in 3 regioni e 4 province con i suoi 23 sportelli, dei quali 11 in Campania, 11 in Basilicata e uno in Calabria.

Per limitare i rischi connessi alla seconda ondata del COVID 19, l’apertura al pubblico delle Filiali è limitata solo alla fascia mattutina, dalle 8:20 alle 13:20, per le sole operazioni di cassa. Filiali e Uffici di Sede sono chiusi al pubblico nell’orario pomeridiano e sono disponibili previo appuntamento, per servizi di assistenza e consulenza dalle ore 14:30 alle ore 16:45. Si raccomanda la clientela di presentarsi MUNITA dei necessari ausili di prevenzione, in particolare delle mascherine. L’operatività 24h su 24h è garantita tramite la piattaforma Relax Banking, mentre l’attività bancaria è limitata ai soli servizi essenziali che non possono essere effettuati in autonomia dalla clientela tramite altri canali, come Relax Banking e ATM. Tutti i servizi di consulenza ai clienti saranno svolti nella fascia pomeridiana tramite appuntamento, e a distanza via telefono o via e-mail. Per ulteriori informazioni bancarie si possono contattare le filiali via telefono o via email. Si consiglia per le spese quotidiane di utilizzare possibilmente carte di credito, di debito, prepagate.

La Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania informa anche sulle modalità di accredito e prelevamento delle pensioni del mese di novembre: l’accredito sui conti sarà regolarmente eseguito il primo giorno lavorativo del mese, mentre i prelievi in contanti saranno consentiti in base all’avviso specifico e al relativo calendario esposto nei locali di tutte le Filiali. Per ogni eventuale informazione si può contattare la Filiale di riferimento, telefonicamente e/o via e-mail.