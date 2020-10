San Pietro in Movimento attacca il sindaco: “Si dimetta, Comune con disavanzo di 200mila euro. Quaranta sempre assente”

il Gruppo San Pietro in Movimento, guidato dal consigliere Piera Aromando, chiede al sindaco, Domenico Quaranta di rimettere il proprio mandato nelle mani della volontà popolare. “Tale richiesta – scrivono dal gruppo di opposizione – è legittimata dalla base accertata di un disavanzo di Amministrazione pari a 200.000 euro cifra più e non meno, disavanzo accertato dal Revisore dei Conti, dal responsabile finanziario dell’Ente e da membri della sua stessa Maggioranza…e per chi ama la politica quella vera, sa benissimo che avere una tale “costatazione” in Consiglio Comunale è pari a una sfiducia politica del gruppo di maggioranza al proprio leader e in altri Stati questo si potrebbe equiparare alla parola Dimissioni”.

Nel documento il Gruppo “San Pietro in Movimento” in questo periodo storico intende – si legge – continuare sulle basi sulla collaborazione e rimanda ad un passato che fu, quando la comunità locale era unita e insieme ha vinto l’unica sfida ardua e difficile come quella che colpì il nostro territorio nel 1980. Da qui l’invito del gruppo alla collaborazione, oggi come allora c’è bisogno di sentirsi uniti, abbandonare ogni schema e posizione, collaborare per il bene del paese. Purtroppo non è così, questo non accade, chi dovrebbe essere il collante e il motore di questa unione non lo è, è debole al punto da essere sfiduciato dal suo gruppo, è debole nella sfera della collaborazione ed è ancora più debole nella sfera dell’unione, chi dovrebbe rappresentarci fuori, all’esterno e nei tavoli tecnici è assente, assente nelle conferenze dei Sindaci per decidere e delineare le misure anti covid, assente al tavolo dell’Assemblea del Consorzio Sociale tenutasi ieri eppure oggi come oggi in cui si parla di crisi sanitaria che necessariamente si ripercuoterà sull’aspetto sociale ed economico NO, un Sindaco non può mancare, è assurdo”.

La compagine di Piera Aromando attacca quindi il sindaco Domenico Quaranta per il suo “assenteismo” dai tavoli con gli altri amministratori. “Chi è assente, da sempre, in ogni tavolo ma si proclama, da sempre, erede di un passato glorioso, dimentica quel passato che ha visto il nostro paese sempre protagonista e mai assente ed è per questo che allo stato attuale, secondo qualsiasi logica politica e morale dovrebbe fare un passo indietro e chiedere ai cittadini di esprimersi”. Il gruppo San Pietro in Movimento ha messo sul tavolo della discussione una scaletta e delle idee programmatiche per contrastare l’emergenza covid e quella economica.