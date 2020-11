Ospedale di Sapri, la Uil chiede screening di massa sul personale

La Uil provinciale alla direzione sanitaria dell’ospedale di Sapri per chiedere chiarimenti inerenti le disposizioni emanate dalla Direzione per affrontare l’emergenza in corso visto l’aumento dei casi Sars-Cov 2 afferenti al Nosocomio di Sapri.

Nel documento il segretario provinciale sanità , Angelo Rambaldi, chiede di “porre maggiore attenzione ai casi con sintomatologia sospetta quali: febbre alta, anosmia, per poi arrivare alla conclamata polmonite.Pur avendo sierologico negativo, non esclude che la persona in considerazione non abbia ancora sviluppato immunizzazione al virus. Sarebbe quindi utile, per questi casi uno screening più specifico (tampone nasale e orofaringeo), aspettare i risultati (attualmente arrivano su areas in tempi brevi), per poi prendere in considerazione l’ospedalizzazione del soggetto in questione.Diversamente come già successo proprio presso il Nosocomio di Sapri facendo il tampone nelle UU.OO. si rischia di innescare un focolaio tra pazienti e operatori, visto che le UU.OO. non sono predisposte per isolare i pazienti. Si chiede per questi pazienti dubbi di individuare una zona esterna alle UU.OO. dove poterli trattare in attesa di conclamata positività o negatività dei tamponi (I° e II°)

Siamo consapevoli che il lavoro delle SS.LL. in questi momenti è tutt’altro che facile,il nostro obiettivo è semplicemente di collaborare là dove fosse possibile perché viviamo sul campo tutti i giorni la paura e le varie situazioni viste anche dagli occhi dei pazienti, che resta il nostro interesse primario.

Si chiede inoltre, termina la nota della Uil provinciale sanità, se possibile uno screening di massa a tutto il personale sia Aziendale che quelli afferenti a cooperative esterne che tutti i giorni vivono le Unità Operative”.