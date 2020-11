Questa mattina il “collaudo” del macchinario per i tamponi a Polla. Un’arma in più per affrontare il Covid

E’ in fase di collaudo in queste ore il macchinario per i tamponi arrivato all’ospedale di Polla (e in altri cinque nosocomi dell’Asl di Salerno). Nella foto è proprio il macchinario in uso in questo momento nei laboratori del nosocomio valdianese. Un collaudo ovviamente necessario per far sì che poi lo strumento possa essere operativo. Servirà – occorre subito rimarcarlo – per test su pazienti e personale del “Luigi Curto” e non servirà per sostituire i laboratori di Eboli e Salerno. Il “Vita pcr della Menarini” è un test diagnostico molecolare rapido in vitro che utilizza la tecnologia di amplificazione della reazione a catena della polimerasi per trascrizione inversa real time (RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) per la determinazione qualitativa dell’RNA virale della malattia causata dal Coronavirus 2019 (COVID-19) nei tamponi rinofaringei (RF) e orofaringei (OF) prelevati da pazienti con segni e sintomi di infezione respiratoria. Il test consente di fornire una risposta di infezione per SARS-CoV-2 in circa 20 minuti. Questo farà sì che si riduranno i tempi di attesa per i tamponi di un paziente in attesa di ricovero.