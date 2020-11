Un 4 novembre nel Vallo di Diano celebrato con sobrietà e commozione

Mancano i cittadini, mancano le Associazioni e manca il corteo. È stato un 4 Novembre davvero anomalo, come per altro lo erano stati il 2 Giugno ed il 25 Aprile, quest’anno nell’intero Vallo di Diano.

Nonostante le restrizioni dettate dal Covid, le celebrazioni in tutto il comprensorio valdianese si sono tenute in una forma estremamente ridotta che al di là dei momenti istituzionali rinsaldano una volta di più certi valori. La Festa dell’Unità Nazionale cade in un giorno in cui l’Italia potrebbe scoprirsi divisa in 3 fasce, con restrizioni differenti per via della diffusione del Covid. Rimane tuttavia trasversale, da Nord a Sud, il pericolo rappresentato dal virus.

Oggi, 4 novembre in Italia è festa Nazionale: si festeggia la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. E’ l’anniversario dell’armistizio di Villa Giusti del 4 novembre che coincide con la fine della prima guerra mondiale per l’Italia che costò per la popolazione italiana, tra civili e militari, 1.280.000-1.780.000 morti e 462.800-1.300.000 invalidi permanenti. Il completamento dell’Unità d’Italia è avvenuto quindi in seguito all’annessione di Trento e Trieste al Regno d’Italia.