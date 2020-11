D. Mancano posti letto e personale in provincia di Salerno, i contagiati (anche gravi) restano nei pronti soccorsi. Anche a Polla

La situazione dei posti letto per Covid in provincia di Salerno è abbastanza allarmante. Forse anche di più. Oltre i dati sono i fatti concreti che evidenziano questa emergenza. Così come è allarmante la carenza di personale medico e infermieristico per i reparti dedicati alla pandemia e ovviamente non solo. Si tratta, questo, di un problema atavico per la Sanità campana. Tuttavia che la situazione sia vicina a diventare molto grave lo si può toccare con mano con diverse storie che si registrano nel Vallo di Diano e nel Cilento. Abbiamo più volte raccontato dell’Odissea di un paziente contagiato a Vallo della Lucania che dopo una lunga “sosta” davanti al Pronto soccorso del “San Luca” è stato fatto tornare a casa. Il “problema” è arrivato anche nel Vallo di Diano. In un’intervista a Radio Alfa, il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio ha raccontato l’assurda vicenda che ha riguardato la casa di riposo: un’ambulanza del 118 è intervenuta su richiesta del sindaco, del medico, per soccorrere una paziente anziana, rinchiusa da diversi giorni con il Covid, nella casa di riposo per anziani a Buonabitacolo e non ha trovato posto per il ricovero in ospedale. I sanitari hanno provato, molteplici volte, a trovare un letto in uno degli ospedali della Asl di Salerno, dove ricoverare l’anziana donna. per affermazione del sindaco Guercio – come riporta quasimezzogiorno.it – e hanno fatto molteplici telefonate. Eppure alla fine, sconsolati si sono dovuti arrendere. Hanno lasciato una bombola di ossigeno per la povera donna e sono andati via. Medesima situazione sta accadendo in queste ore nel Pronto soccorso di Polla – area dedicata al Covid con due posti letto. Un uomo di Polla si è aggravato e da ieri sera è ricoverato in questa area senza possibilità di trasferimento per mancanza di posti letto in tutto la provincia di Salerno.