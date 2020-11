Coronavirus in Campania, De Luca: “Dati preoccupanti. Meglio lockdown totale”

Vincenzo De Luca parla del rischio di slittamento della Campania in zona arancione o in zona rossa Covid, quindi con pesanti restrizioni sulle attività commerciali rispetto ad oggi. Nella sua diretta del venerdì il governatore della Campania ha attaccato il piano del governo Conte (il Dpcm e la divisione delle regioni in fasce): “Avrei preferito il blocco di un mese per tutto”. Il motivo è presto spiegato: “Io credo che rischiamo di avere addirittura un paradosso – afferma -. Oggi chi è stato collocato in zona protetta, com’era prevedibile si sente bersagliato più sul piano politico che sul piano del contagio. Ma si rischia questo paradosso: “Chi oggi entra in zona rossa a Natale si troverà nella condizione di aprire mentre viceversa chi oggi è in zona arancione e gialla rischia di dover chiudere tra un mese. Rischiamo di entrare nella zona rossa tra una settimana se abbiamo comportamenti irresponsabili”. “.

Continua De Luca: “Per cui dobbiamo essere ancora più attenti ancora più attenti, altrimenti rischiamo di chiudere fra un mese, così come rischiamo di entrare in zona rossa fra una settimana. Se immaginiamo di avere i comportamenti allegri disinvolti e non responsabile la settimana non ci vuole niente”.