Coronavirus, approvato il “Decreto Ristori-Bis”. Congedi e bonus baby sitter. Allargata platea beneficiari

Approvato nella notte il “Decreto Ristori Bis” che prevede nuovi interventi a sostegno delle attività interessate dalle misure restrittive per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Due miliardi e mezzo per finanziare congedi, bonus baby sitter, benefici fiscali e contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle zone rosse, da sottoporre a severi controlli antimafia. Il provvedimento allarga anche la platea delle categorie ammesse, estende la cassa integrazione Covid al lavoratori assunti dopo il 12 luglio. Rinviate anche delle elezioni previste per quest’anno, da svolgere entro il 31 marzo 2021. Il decreto prevede l’istituzione di un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.Sono ampliate le categorie beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto nel decreto Ristori. Ed uno specifico contributo a fondo perduto per le imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” e per quelli introdotti con il precedente decreto Ristori. L’importo varia varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio. Inoltre il ristoro passa da 150% al 200% per bar, pasticcerie, e gelaterie in zona “rossa” o “arancione”. La nuova lista dei codici Ateco allegata al decreto include anche negozi di abbigliamento o elettrodomestici, ambulanti estetisti e gli altri servizi alla persona, compresi chi fa piercing e tatuaggi. Nella lista anche i servizi per gli animali e le agenzie matrimoniali. Anche altre 19 categorie sono ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previsti dal decreto Ristori 1. Compaiono molte delle categorie che avevano lamentato l’esclusione in questi giorni: avranno contributi al 100% i bus turistici e anche i trasporti lagunari, i fotoreporter, chi fa corsi di danza, le lavanderie industriali, i negozi di bomboniere i traduttori e anche i produttori di fuochi d’artificio. Al 200% arriveranno invece guide alpine, musei, biblioteche, monumenti e anche orti botanici e zoo. Incluse anche la ristorazione senza somministrazione, come rosticcerie e pizzerie al taglio, e gli internet point, che avranno un ristoro al 50% di quanto già avuto in estate.

Fonte “Il Sole24 Ore”