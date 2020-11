L’incubo Covid 19, le corbellerie di Toti e il pernacchio di Eduardo sotto i riflettori di Geppino D’Amico

L’incubo sempre più dilagante del Covid 19, la “solitudine” del Governatore De Luca, le corbellerie del Governatore Toti e per finire il pernacchio meritatissimo di Eduardo protagonisti dell’appuntamento settimanale con il giornalista e storico Geppino D’Amico

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

Continua a tenere banco la vicenda Covid 19; l’incubo contagi non riguarda solo i cittadini ma anche medici e infermieri: sono circa 200 gli operatori sanitari infetti nel Salernitano. Ieri altri 392 positivi tra il capoluogo e la provincia. Nel Vallo di Diano i positivi sono 173; 14 i guariti e 3 i decessi. Contagiati anche il presidente della Provincia Michele Strianese, il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, il nostro Vicario Diocesano, don Giuseppe Radesca, ed altri amministratori comunali.

Intanto, sul fronte della classificazione delle zone di rischio la polemica tra Regioni e governo non si placa. Il governatore Vincenzo De Luca è tornato all’attacco sostenendo che “così si rischia di bloccare tutto a Natale. Tra un mese le regioni gialle potrebbero trovarsi in una situazione peggiore di quella in cui si trovano oggi quelle rosse”. A De Luca, quindi, il giallo non piace: avrebbe voluto il rosso, da sempre il suo colore preferito. Battutaccia a parte, il clima è pesante. Allo stesso De Luca è stato recapitato un pacco sospetto, collocato davanti al portone del palazzo in cui abita a Salerno. Gli artificieri, prontamente intervenuti, hanno poi accertato che si trattava di uno scaldino pieno d’acqua. Un avvertimento o uno scherzo di pessimo gusto? A Vallo della Lucania due energumeni hanno aggredito un barista il quale aveva rifiutato loro di servire liquori dopo le ore 18,00; non vanno dimenticate le manifestazioni e i cortei di protesta organizzati da diverse categorie. Il clima, già pesante, rischia di diventare sempre più arroventato. Il momento è difficile per tutti: per i cittadini che oltre a convivere con il virus devono affrontare una crisi economica particolarmente dura, ma anche per chi è chiamato ad assumere decisioni quantomeno impopolari, a cominciare dai sindaci per finire al Presidente del Consiglio. Le Regioni più colpite restano Lombardia (+9.934), Piemonte (+4.878) e Campania (+4.508) con la nostra regione dichiarata zona gialla e non rossa come auspicava Vincenzo De Luca.

È difficile fare il Governatore: quando De Luca minacciava o chiedeva al governo nazionale di deliberare il lockdown veniva tacciato di catastrofismo perché non era necessario chiudere tutto; ora che il lockdown ancora non c’è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, lo accusa di mancanza di coraggio. Lo stesso sindaco, però, ha affermato che lui non chiuderà il lungomare ed il centro storico di Napoli, decisione sollecitata da più parti per evitare assembramenti. Mancanza di coraggio o ripicca? Nel corso di una trasmissione su una rete nazionale Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro il sindaco De Magistris accusandolo di avere sostenuto che “le mascherine non fanno bene alla salute. Le sue opinioni si modulano sull’andamento delle opinioni di De Luca: sono sempre opposte”. E ancora all’appello degli accusatori di De Luca manca il sen. Antonio Iannone il quale sia nei giorni pari che nei giorni dispari (compresa la domenica) non lesina critiche al governatore. Da parte nostra possiamo solo invitare tutti alla calma e attenersi alle disposizioni impartite dalle Autorità su indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

A proposito del CTS, due giorni fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Margherita De Bac del Corriere della Sera il nostro conterraneo Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e membro del CTS nominato dal Governo, in sintonia con il virologo statunitense Antony Fauci, ha dichiarato che “il virus resterà per tutto il 2021. Le misure messe in campo sono le uniche armi che abbiamo per contenerlo ma vanno applicate bene e serve la collaborazione di tutti”. Del resto, la Spagnola, prima grande epidemia del ‘900 durò due anni. Rispetto ad allora abbiamo più cure ed avremo, speriamo in tempo brevi, anche i vaccini. Nelle more vanno utilizzati i Dispositivi di protezione individuale. Da parte nostra ci permettiamo di rinnovare l’invito a seguire le indicazioni che ci vengono dalla scienza: come già detto la settimana scorsa, potenzialmente siamo tutti untori e allo stesso tempo potenziali vittime fino a quando non ci sottoponiamo a controlli: è difficile stabilire chi ha infettato chi. Il virus ti entra dentro senza bussare; non è una vergogna esserne colpiti! Soprattutto, non bisogna avere remore nel comunicarlo agli altri per far sì che possano sottoporsi ai controlli: test, tracciamento, isolamento sono le uniche contromisure ma se il numero dei casi sale oltre un certo livello il sistema di tracciamento salta e diventa estremamente difficile circoscrivere il contagio. E questo non gioverebbe a nessuno.

Dimenticavo: questa settimana la palma per la migliore corbelleria spetta al Governatore della Liguria Giovanni Toti, leader di “Cambiamo” il quale ha dichiarato che “se muoiono di Covid 19 cittadini anziani non bisogna farne un dramma”. Non conosciamo la reazione di Renzo Piano, l’83enne archistar che ha donato al capoluogo ligure il progetto del nuovo ponte di San Giorgio, né conosciamo quella dell’84enne Silvio Berlusconi che è stato il mentore di Toti prima nel giornalismo e poi in politica. Si sa che la riconoscenza è il sentimento della vigilia. Abbiamo, però, la quasi certezza della reazione che avrebbe avuto un grande della letteratura e del teatro che non è più tra noi, Eduardo De Filippo, scomparso all’età di 84 anni. Di sicuro a Toti avrebbe dedicato il celeberrimo pernacchio sonoro del film “L’oro di Napoli”, diretto nel 1954 da Vittorio De Sica, altro grande vecchio del cinema italiano.

GEPPINO D’AMICO