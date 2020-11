Santa Marina, aumento casi Covid. I consiglieri Giudice, Castaldo e Tagliaferri chiedono un tampone gratis per famiglia

I consiglieri comunale di Santa Marina, Caterina Giudice, Vincenzo Castaldo e Salvatore Tagliaferri propongono, “considerato l’aumento esponenziale dei casi da Covid-19 e la necessità di maggiori spese economiche per le famiglie che si devono sottoporre a tampone, al fine di effettuare i dovuti controlli per la tutela della propria saluta e quella degli altri”, propongo che il Comune “si faccia carico dei costi o , in alternativa, renda gratuito il test per i soggetti più deboli, per chi vive in condizioni economicamente disagiate, rendendo così gratuita l’effettuazione di almeno un tampone per nucleo familiare”. L’ordinanza del sindaco di Santa Marina prevede “che nei casi di urgenza, individuati e certificati dai medici curanti, i tamponi effettuati presso laboratori privati, saranno rimborsati ai laboratori stessi nella misura del 50%”.

“Il prezzo dei tamponi, spiegano i consiglieri comunali, per rilevare tracce genetiche del SARS-CoV-2 oscillerebbe in maniera ingiustificata tra i 60 e i 102 euro, che moltiplicati per un nucleo familiare tipo farebbero lievitare la cifra fino a 400-500 euro”.

Una proposta simile era stata avanzata dal Consigliere Regionale della Lega, Attilio Pierro, al Presidente della Regione Campania.