Aumento casi Covid a Sala Consilina. Cavallone: “In città nemmeno l’1% dei contagi. Situazione sotto controllo”

In merito all’aumento di casi Covid_19 a Sala Consilina il sindaco Francesco Cavallone contattato dalla nostra redazione ha voluto rassicurare i cittadini e chiarire alcuni aspetti relativi alla situazione della cittadina. “Su 12.558 cittadini i contagiati a Sala Consilina non raggiungono nemmeno la percentuale dell’1%, ha sottolineato il sindaco. Si tratta, inoltre, di asintomatici e paucisintomatici che per fortuna non hanno avuto necessità fino ad ora nemmeno di particolari cure. Una situazione che però non deve far abbassare la guardia, anzi. Il sindaco in qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci del Distretto 72 ci ha anticipato, infatti, che ha convocato per i prossimi giorni un incontro tra tutti i sindaci del distretto, a cui ha invitato a presenziare i consiglieri regionali Matera e Pellegrino ed i direttori sanitari, Mandìa e Mondelli per discutere ed analizzare la situazione che da qui a qualche mese con il picco influenzare potrebbe crearsi nel territorio ed anche in termini di forze ospedaliere”. In merito ai provvedimenti restrittivi richiesti anche dall’opposizione il sindaco ha ribadito che tranne alcuni sparuti cittadini, a Sala Consilina dalle 18 in poi, “come mi ha assicurato anche il Capitano dei Carabinieri”, ha aggiunto il sindaco “le strade sono vuote e dapprima nelle attività ristorative purtroppo non c’è nessuno”. In merito alle voci relativi al numero maggiore di contagiati in città rispetto ai dati ufficiali Cavallone aggiunge: “Mi rifiuto di credere a queste voci che circolano ormai da 10 giorni. Mi rifiuto di credere che i laboratori non comunichino i casi di positività all’Asl e di conseguenza al Comune. Inoltre ha aggiunto, in merito alla richiesta di rendere “zona rossa” Sala Consilina aggiungo che la situazione è sotto controllo tenendo conto dei dati che riguardano la cittadina e che determinate misure restrittive potrebbero avere solo un impatto psicologico sulle persone già impaurite e non avere delle conseguenze reali e concrete sulla situazione in città”. Il sindaco si appella al buonsenso ed invita ancora a rispettare tutte le prescrizioni per contenere la diffusione del virus.