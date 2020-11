Nuovo decesso per Covid a Sala Consilina. In città i contagi sono 90. La denuncia solo sui social: “Sono almeno 200”

Il Vallo di Diano ha perso un’altra vita a causa del Coronavirus. Si tratta di Maria Lopardo di 90 anni che purtroppo ieri è deceduta nella sua abitazione. La donna era positiva al virus che l’ha portata via all’affetto della sua famiglia. Maria Lopardo aveva sì delle patologie pregresse con le quali, assistita dai suoi familiari conviveva, ma il virus ha aggravato la sua situazione clinica causandone la morte. Il decesso della 90enne di Sala Consilina non è l’unico purtroppo registratosi ieri nel salernitano. A Penta di Fisciano il Covid_19 ha provocato la morte di un’altra anziana signora. Ma ritornando al Vallo di Diano con i nuovi casi registrati ieri a Sala Consilina il numero dei contagi ha raggiunto quota 90. Tantissimi gli asintomatici. Ma la situazione venutasi a profilare nella cittadina sta creando preoccupazione accresciuta dalle continue voci, ufficiose, che le persone positive al virus in città siano molte di più, quasi il doppio di quelle ufficiali. Da qui le richieste all’amministrazione di rendere “zona rossa” la cittadina per cercare di contenere i contagi e la richiesta dal gruppo “Salesi” di adottare immediati provvedimenti. Si tratta di voci, naturalmente, molto probabilmente infondate, ma se così non fosse la situazione sarebbe davvero paradossale e pericolosa. Con gli oltre 250 positivi in tutto il Vallo di Diano e Tanagro che aumenterebbero di gran lunga se quanto denunciato, per ora solo sui social, trovasse riscontro. Le persone coinvolte, in questa sorta di “truffa alla collettività” rischiano una denuncia penale ma soprattutto di mancare profondamente di rispetto a chi ha perso la vita a causa del Covid e ai familiari, a chi è rimasto contagiato, in alcuni casi non sapendo neppure in che modo e a chi seppur negativo al virus ha adottato comportamenti responsabili attuando una quasi auto-quarantena per tutelare sè stesso e la comunità in cui vive. Ad intervenire contro le accuse all’amministrazione salese il consigliere delegato alla Polizia Municipale, Viabilità, Centro Storico e Trasporto Urbano,Antonio Lopardo sulla sua pagina facebook assicurando che l’amministrazione è al lavoro per cercare di adottare i provvedimenti migliori per la cittadina: “ Vi assicuro, ha sottolineato Lopardo, che non è facile prendere qualsiasi tipo di decisione. Come amministratore di questo paese vi assicuro che non stiamo con le mani in mano ma stiamo decidendo in tempo celere a pubblicare a breve termine le decisioni da prendere in merito alla situazione COVID-19”. Si segnala un nuovo caso di positività al Covid anche a San Pietro al Tanagro. Si tratta di una donna in isolamento e legata ad altri casi di positività al virus. Spostandoci verso il Tanagro si registra un nuovo contagio a Caggiano, dove i positivi al virus sono 4. Nuovi contagi si registrano anche a Sapri, dove con i 7 nuovi positivi registrati i contagi salgono a 47. A Sicignano degli Alburni i contagi salgono a quota 34.

Paradossale la vicenda vissuta ieri quando i Carabinieri di Eboli sono dovuti intervenire al Campolongo Hospital dove un paziente positivo al Covid_19 ha tentato di allontanarsi dalla struttura. L’uomo ha desistito dal suo intento solo grazie all’intervento dei Carabinieri .