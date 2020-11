Ecco cosa comporta la “Zona Rossa” in Campania. Resterà in vigore per 15 giorni

Queste le novità della ZONA ROSSA che partirà in Campania da DOMENICA 15 NOVEMBRE e resterà in vigore per 15 giorni:

– Non sono possibili gli spostamenti da un comune all’altro e nello stesso comune tranne che per comprovate esigenze di salute, lavorative o di approvvigionamento; è sempre consentito il rientro al proprio domicilio o residenza;

– Le attività di ristorazione (bar, pizzerie, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie e similari) non potranno effettuare somministrazione al banco e/o ai tavoli. Resta consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario;

– Restano chiusi nei week-end i centri commerciali, tranne che per edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai presenti al loro interno;

– Restano vietate fiere e sagre;

– Restano chiusi i posteggi e i box NON alimentari dei mercati; è consentito invece il commercio al dettaglio in forma itinerante (al di fuori dei mercati) di beni alimentari e non alimentari essenziali (vedi allegato 23 del DPCM 3 novembre);

– Sono chiuse 7 giorni su 7 le attività di servizio alla persone ad eccezione delle seguenti (allegato 24 del DPCM del 3 novembre):

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

• Attivita` delle lavanderie industriali

• Altre lavanderie, tintorie

• Servizi di pompe funebri e attività connesse

• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

– Sono chiuse 7 giorni su 7 le attività di commercio al dettaglio

A D E C C E Z I O N E

delle seguenti attività (allegato n.23 del DPCM del 3 novembre):

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con

prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi

non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,

periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e

liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e

materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi

specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi

di sicurezza in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per

ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e

articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi

specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

(farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in

esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e

di erboristeria in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per

animali domestici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la

lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e

bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri

detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato

via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici