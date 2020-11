Geppino D’Amico: “La politica recita a soggetto… ma gli antichi avevano la cura per i capi inefficaci”

Il teatrino vergognoso messo in scena dalla politica, che recita e litiga “a soggetto”, il gioco delle tre carte e la cura che avevano gli antichi per i capi inefficaci sono tra gli spunti del consueto appuntamento settimanale con il giornalista e storico Geppino D’Amico.

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

La recita a soggetto di Giggino, il gioco delle tre carte e l’ antica usanza di sacrificare agli Dei i propri governanti

Gli appassionati di teatro ricordano certamente la commedia che nel 1930 consacrò Luigi Pirandello. Si intitola Questa sera si recita a soggetto e da allora viene riproposta da numerose compagnie. L’Autore indaga sui rapporti che intercorrono tra lui e gli attori e, conseguentemente, il rapporto degli attori con il pubblico. Si recita a soggetto, cioè senza un copione determinato. Ed è quanto sta avvenendo in questi giorni di confusione politica. Il confronto tra maggioranza e opposizione sembra sempre più un dialogo tra sordi e c’è un uso politico del Covid. Non a caso qualche giorno fa il giornalista Antonio Padellaro ha sostenuto che “oggi abbiamo la peggiore opposizione d’Europa”!

Naturalmente, la Campania non fa eccezione. Prima delle elezioni regionali abbiamo assistito allo scontro Caldoro-De Luca; oggi assistiamo allo scontro De Magistris-De Luca. Al sindaco di Napoli quello che va bene oggi non va più bene domani e sembra trovarsi a proprio agio nel recitare a soggetto tanto che nel corso di una trasmissione televisiva il popolare Giggino è stato accusato di avere sostenuto che “le mascherine non fanno bene alla salute” e che “le sue opinioni si modulano sull’andamento delle opinioni di De Luca: sono sempre opposte”. Sabato scorso, in barba alle indicazioni del Governatore della Campania, ha deciso di non chiudere il lungomare di Napoli che domenica è stato preso d’assalto dai napoletani, moltissimi dei quali senza mascherina. Le immagini dell’assembramento hanno fatto il giro del mondo. Il giorno dopo, nel corso di una delle sue tante interviste quotidiane De Magistris (DeMa per gli amici) invocava la Zona Rossa per tutta la Campania ritenendola “una decisione purtroppo inevitabile, anzi tardiva”. Al Giggino di Napoli si è subito accodato l’altro Giggino, il pentastellato di Pomigliano, il quale ha rincarato la dose. E De Luca? La polemica è diventata cromatica: tutto ruota intorno a tre colori: giallo, rosso oppure arancione. Pare di assistere al gioco delle tre carte. Torniamo a De Magistris: come Pirandello 90 anni fa analizzava il rapporto degli attori con il pubblico, così oggi il furbo Giggino napoletano presta attenzione ai rapporti che intercorrono tra lui e gli elettoti in vista delle prossime elezioni amministrative di Napoli: non potrà ricandidarsi a sindaco ma certo non gli dispiacerebbe decidere sul nome del suo successore.

Pirandello sosteneva che il teatro è spettacolo esteriore e gli attori devono recitare secondo un preciso copione mantenendo separato il ruolo scenico dalla loro interiorità; oggi invece i politici, se proprio non riescono ad assicurare la felicità dei cittadini, come sta scritto nella Costituzione Americana, dovrebbero garantire almeno un minimo di tranquillità. Ovviamente, noi possiamo soltanto rinnovare l’invito a riflettere sulle difficoltà che sta vivendo una popolazione che, in mancanza di riposte concrete, si arrabbia sempre di più. E l’emulazione e la protesta sono pericolose. È stato così fin dall’antichità. Spesso, consultando i social, ci si imbatte in notizie curiose. Sembrano inverosimili, eppure spesso hanno valenza storica. Un buontempone ha pubblicato la locandina che vi mostriamo: “Alcuni popoli antichi per liberarsi delle epidemie avevano l’usanza di sacrificare agli Dei i propri governanti. Usanze, –aggiunge il buontempone– lo dico così tanto per lanciare un’idea”. La notizia ha fondamento storico anche se, ovviamente, l’ultimo rigo non è condivisibile e va bocciato senza se e senza ma. Già nel Paleolitico medio e superiore venivano sacrificati sia re e sacerdoti anziani, sia giovani donne e bambini allo scopo di garantire la fertilità del terreno. Era una pratica comune: sacrifici umani sono documentati nella storia religiosa inca, slava, sumera, assira, egiziana, indiana, polinesiana e fenicia. Uccidendo il re/dio e sostituendolo con un nuovo capo, da un lato si preservava la natura dal decadimento e dall’altro si assicurava allo spirito del defunto la rinascita nel suo successore. Come dire? La rigenerazione passava attraverso la morte dei capi. Oggi sacrifici umani non sono consentiti e i cittadini si accontenterebbero di una classe politico-amministrativa migliore. Un’ultima considerazione: nel 1930, lo stesso anno della commedia di Pirandello, per sbeffeggiare il Capo dell’epoca, nel suo straordinario Nerone il grande Ettore Petrolini affermava: “Il popolo quando sente parole difficili si affeziona”. Oggi non è più così: il popolo quando sente parole che puzzano di false promesse si arrabbia e protesta.

GEPPINO D’AMICO