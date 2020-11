Padula non è tra le città finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura

Brutte notizie per la cittadina di Padula che oggi ha conosciuto l’esito della selezione effettuata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in merito alle città finaliste per l’aggiudicazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura. Purtroppo la città della Certosa di San Lorenzo, in cui è nato Joe Petrosino, il poliziotto italo americano ucciso dalla mafia negli Stati Uniti, non è tra le 10 città finaliste. A contendersi il titolo saranno, infatti: Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Procida, Taranto, Trapani, Verbania, Volterra (Pisa) Un progetto su cui aveva puntato l’amministrazione comunale di Padula, con l’assessore al turismo, Filomena Chiappardo impegnata in prima persona, anche in un di promozione della città di Padula. Alcune amministrazioni comunali del comprensorio avevano deliberato il loro sostegno favore della candidatura di Padula a “Capitale Italiana della Cultura 2022” ed anche l’Associazione Joe Petrosino come diverse associazioni culturali del territorio avevano pubblicamente espresso il loro sostegno a questo progetto che rappresentava una bella opportunità non solo per la stessa città di Padula ma per l’intero comprensorio del Vallo di Diano.

“Aver portato Padula tra le 28 candidate a Capitale Italiana della Cultura ha rappresentato un percorso di arricchimento non solo per la nostra comunità, ma per l’intero Vallo di Diano e per la provincia di Salerno”: Ha dichiarato Filomea Chiappardo, Assessore al Turismo del Comune di Padula. “Grazie al gruppo di lavoro, alle Amministrazioni Comunali, alle Associazioni, a tutti coloro che hanno supportato Padula per la stima e l’affetto dimostrato. Il percorso non si ferma, anzi inizia ora. L’impegno è quello di non disperdere l’unità creata e di continuare a lavorare alla creazione di un progetto culturale e turistico che abbia il suo centro nella Certosa e nelle bellezze di Padula, coinvolgendo tutti coloro che hanno aderito alla nostra proposta.

Continueremo ad accogliere proposte, ad elaborare progetti di promozione e valorizzazione con lo stesso entusiasmo e la stessa passione!

Padula è la Capitale della Cultura per la sua storia, per la grandiosità e maestosità della Certosa, per l’orgoglio di avere tra i suoi figli un uomo coraggioso ed onesto come Joe Petrosino, per tutto ciò che il nostro centro storico racconta!”