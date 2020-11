Il Golfo di Policastro flagellato dal maltempo: a Santa Marina evacuate 20 famiglie. Vibonati invaso dal fango

Le forti piogge che continuano ad imperversare nel salernitano hanno letteralmente messo in ginocchio il Golfo di Policastro, in particolare Vibonati, Policastro Bussentino. Allagamenti e smottamenti dalle prime ore della sera hanno spaventato cittadini ed istituzioni che hanno cercato di fronteggiare l’emergenza con non poche difficoltà . Una situazione di grande difficoltà e pericolosità per i cittadini molti dei quali si sono trovati nel giro di poco con i primi piani delle abitazioni completamente allagati. Stessa situazione per diverse arterie della cittadina del Golfo di Policastro. Il buio della notte ha reso particolarmente complesse le operazioni di intervento. I cittadini hanno segnalato anche alcune auto completamente ricoperte dall’acqua ed incastrate nei sottopassi. Nella notte, in supporto ai Vigili del Fuoco di Policastro sono arrivati anche i caschi rossi del distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo distaccamento, Eugenio Siena. Una situazione molto critica quella che si sono trovati dinanzi i caschi rossi con pezzi di montagna completamente franate, case e strade invase dall’acqua e cittadini in difficoltà. In prima linea in strada, accanto ai soccorsi, il sindaco Francesco Brusco e l’assessore Manuel Borrelli. Tra gli episodi registrati: a Vibonati un uomo è rimasto incastrato con l’auto in un sottopasso. Ha accusato un malore e una volta liberato e soccorso è stato trasportato all’ospedale di Sapri. Ancora, alle spalle dei locali della Movida del corso di Policastro Bussentino una donna è rimasta imprigionata nella sua abitazione e salvata dai Vigili del Fuoco. Diverse le persone in difficoltà dalla zona di Cammaresano al Carbone passando per il Villaggio Pifano a Contrada Anafora. Il Sindaco ha allertato il Prefetto di Salerno. A Santa Marina, il sindaco Giovanni Fortunato ha disposto lo sgombero dalle proprie abitazioni per circa famiglie ospitate nel Cineteatro. Danni ingenti ad attività commerciali. Fortunatamente non si registrano fortunatamente feriti tra i cittadini. Il sindaco Fortunato ha definito quanto accaduto nella notte : “Un disastro ambientale con danni ingenti”.

I sindaci hanno deciso di chiedere aiuto e mezzi alla Protezione Civile per liberare abitazioni, attività commerciali e locali allagati e di chiedere lo stato di calamità naturale.