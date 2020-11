Coronavirus: numerose guarigioni nel Vallo di Diano. Nuovi contagi a Sant’Arsenio ed Oliveto Citra

Una buona notizia arriva dall’ospedale di Polla. Il paziente di Polla, un impiegato postale, ricoverato nel reparto di Rianimazione è stato infatti estubato dopo circa due settimane. Era risultato positivo al Covid circa tre settimane fa e il suo quadro clinico era subito apparso molto serio. In pieno stato di riorganizzazione della rete sanitaria salernitana, con un po’ di confusione sui trasferimenti o meno dei contagiati, il reparto di Rianimazione guidato dal dottore De Angelis ha deciso di curarlo al “Luigi Curto” con i protocolli convenzionati e lo staff di De Angelis ha fatto al massimo il proprio lavoro. Il paziente è comunque ancora ricoverato in Rianimazione e continuerà tutte le terapie del caso. Ma essere estubato è comunque un grande passo verso il miglioramento e una buona notizia per Polla e per il Vallo di Diano. Altri guariti si registrano a Sala Consilina dove la quota contagi è di 123 positivi ma con 12 guarigioni. Guarito anche il sacerdote di Padula, risultato positivo al Covid diversi giorni fa. Da aggiungere le 4 guarigioni che si registrano a Sassano ed altre due a Montesano sulla Marcellana. Purtroppo però nel Vallo di Diano si segnalano altri contagi: tra questi un caposala dell’ospedale di Polla residente a San Pietro al Tanagro . E’ ricoverato a Polla il sacerdote di Morigerati, di 74 anni, risultato positivo al Covid. Per il reparto è scattato il solito iter di controllo del personale e dei pazienti. Altri due contagi si registrano a Sant’Arsenio. I positivi al virus raggiungono così quota 14 ma si è in attesa dei risultati di altri tamponi effettuati a contatti stretti.

Quattro dipendenti comunali su 14 in forze al Comune di Oliveto Citra sono positivi al Coronavirus. E’ scattata la quarantena e le operazioni di sanificazione con dipendenti ed amministratori sottoposti a tampone che per ora hanno escluso altri contagi, ma toccherà ripeterli. C’è preoccupazione anche se gli uffici sono chiusi al pubblico e si entra solo su appuntamento. In paese gli attuali positivi sono 30, 13 i guariti e purtroppo due le persone decedute. Purtroppo si segnalano due decessi a causa del Coronavirus nella cittadina di Eboli.