Tamponi a personale docente e non. Numero verde della Regione in tilt. Già indisponibile

Subito in tilt il centralino del numero verde della Regione Campania per prenotare i tamponi per alunni, prof e personale non docente delle prime elementari e scuole d’infanzia in vista della riapertura del 24 novembre prossimo. Stamattina, il numero verde 800 814 818 a molti cittadini è risultato “indisponibile”. Tutte le linee occupate. Un messaggio registrato recita: “gentile utente, a causa dell’intenso traffico le linee sono momentaneamente indisponibili. Ci scusiamo per il disagio e la invitiamo a riprovare più tardi. Se vuole registrare un numero di telefono a cui essere ricontattato nel più breve tempo possibile, digiti 9”.

In Campania sono oltre 270mila i bambini che dovranno tornare sui banchi da martedì della prossima settimana, tra scuole dell’infanzia (da zero a 6 anni) e prime elementari. A questi si aggiungono anche i loro genitori, i docenti, i bidelli e il personale amministrativo. Un numero enorme quindi di potenziali richieste per fare il tampone.

La Regione Campania ha annunciato che lunedì 23 novembre ci sarà un incontro con i direttori delle Asl per fare il punto della situazione sull’esito degli screening, se la percentuale di test antigenici dovesse risultare bassa, si faranno ulteriori valutazioni.