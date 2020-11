Coronavirus: a Castellabate, Lustra e altri comuni cilentani le scuole non riapriranno.: “Troppo pericoloso”

Nonostante il Tar Campania abbia dato ragione a De Luca, concordando sul fatto che le scuole debbano essere riaperte con prudenza il prossimo 24 novembre ci sono comunque dei genitori che rimangono fermi sulla posizione di non voler mandare i propri figli a scuola e alcuni sindaci che decidono di non non aprire le scuole, ascoltando di fatto le istanze dei genitori. Il sindaco di Castellabate ha deciso, con un’ordinanza firmata oggi, di sospendere le lezioni in presenza per i bambini della scuola dell’infanzia e della prima elementare che sarebbero dovute ripartire, per effetto dell’ordinanza regionale, il prossimo 24 novembre. Prosegue quindi anche per i più piccoli di Castellabate la didattica a distanza, fino al 3 dicembre. La scelta, presa in accordo con la Preside dell’I.C. Castellabate e con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisabetta Martuscelli, è stata anche spinta dalle richieste dei genitori, che hanno espresso la preoccupazione, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, di riportare in classe i propri figli. Anche Luigi Guerra, sindaco di Lustra, insieme agli amministratori dei comuni vicini, non garantirà le lezioni in aula.

Insomma, in vista del ritorno in aula il clima non è dei migliori: basti pensare che, nei giorni scorsi, le mamme di Buccino hanno inviato una lettera al governatore De Luca sottolineando l’immoralità della riapertura delle scuole: “Come si può pretendere di esprimere i capisaldi della didattica in presenza attraverso l’uso di gel igienizzanti, mascherine e distanziamento sociale? Sottoporre i bambini a rischi così elevati è un atto immorale ed incivile che non può avere nessuna giustificazione”.