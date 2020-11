“Screening per la scuola farlocco. Riaprire è pericoloso”: 700 genitori scrivono a De Luca

Un gruppo di genitori, circa 700, riuniti in un Comitato denominato “Scuola Sicura” ha scritto al Governatore Campano, De Luca per esprimere il loro disappunto sulla riapertura delle scuole dell’infanzia, con la ripresa dell’attività in presenza, e della prima classe della primaria. Sotto accusa la pericolosità legata al numero dei contagi ed anche ai cluster familiari, considerando che i bambini della scuola dell’infanzia non indossano la mascherina. Da qui una serie di interrogativi: “Ci spieghi per cortesia, scrivono i genitori, quale logica perversa c’è dietro una riapertura fatta con uno screening farlocco di test antigeni che non servono a nulla ! Ci spieghi come dobbiamo sentirci sicuri in una regione dove non si sa a quale santo votarsi per un tampone molecolare, (l’Asl quando tutto va bene arriva dopo una settimana!) e lei ci insegna che il Covid non aspetta, che le cure vanno iniziate tempestivamente ! Con quale coscienza sta aprendo le scuole?, incalzano i genitori che inoltre chiedono la possibilità per le famiglie, almeno, di poter scegliere tra le frequenza in presenza e la dad, “perché, tuonano, caro presidente noi i bambini a scuola in queste condizioni non li mandiamo. Non è un capriccio il nostro, tantomeno uno slogan: è la dolorosa scelta cui ci vediamo costretti, quella tra la salute dei nostri figli e il diritto allo studio. Un solo grido s’innalza dai genitori della Campania stamane: vergogna!

Non ci saranno cavalli di Frisia che basteranno, e si ricordi che noi non ci staremo a guardare e non saremo lumachine della vanagloria come tanti di voi politici politicanti che dall’alto delle vostre poltrone continuate a giocare con la vita e l’economia delle delle famiglie che, permettetecelo di dire, sono quelle che quotidianamente e con immensa dignità (senza chiedere nulla anzi indebitandosi) operano il miracolo di portare avanti la propria famiglia, il proprio comune, la propria regione e la propria Nazione.

Un ultimo memorandum ad oggi la popolazione scolastica non è riuscita a vaccinarsi per l’influenza a causa della mancanza di vaccini, le ricordiamo che gennaio e febbraio sono alle porte e con essi anche il periodo influenzale, non è difficile prevedere cosa accadrà. Fiduciosi in una Sua risposta, certi che Lei, pronto a confronti televisivi con i politici, non si sottragga ad un umano e cortese cenno nei nostri confronti”.