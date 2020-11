Scuole aperte ad Auletta. La protesta dei genitori: nessun bambino alle elementari. Problemi anche a San Pietro

Per due giorni consecutivi nessun bambino che frequenta la prima elementare delle scuole di Auletta è entrato in classe. Il sindaco Pietro Pessolano ha deciso di rispettare le direttive della Regione Campania e aprire la scuola ma non ha trovato il consenso dei genitori e così dal 25 novembre nessun bambino ha indossato il grembiule e si è recato nella scuola di Auletta in questi giorni per frequentare la prima elementare. Pochissimi anche i bambini che sono entrati nella scuola dell’infanzia. “Tutti conoscono l’ordinanza – ha commentato il primo cittadino rispondendo alla decisione dei genitori – della Regione che chiarisce benissimo la situazione e che dà anche ruolo ai sindaci di intervenire di fronte ad alcune criticità. Noi non abbiamo, per fortuna, alcun tipo di criticità e quindi non vedo il perché bisogna chiudere la scuola. Sono per la vita, la scuola non sarebbe dovuta mai essere chiusa e va salvaguardata la cultura dei nostri bambini, così non diventano ‘zapponi’, termine utilizzato dal sindaco, per una mia decisione ma per chi non li fa andare a scuola pure se le porte sono aperte. La dad per bambini così piccoli non è così efficace come è dal vivo”. A Polla, dove il sindaco Massimo Loviso ha scritto un comunicato per rassicurare i genitori, c’è chi sta portando avanti l’idea di raccogliere delle firme per far fare retromarcia all’amministrazione. “Non ci sono motivi ostativi contro la decisione di far tornare i nostri bambini nelle aule”. A San Pietro al Tanagro invece il ritorno della didattica a distanza è stato necessario non tanto per la decisione dei genitori bensì perché appena riaperte le porte e riacceso il riscaldamento qualcosa non è andato per il verso giusto e i bambini hanno trovato il freddo ad attenderli. Dopo un primo giorno con le stufe e le promesse di riaprire l’indomani, ovvero ieri, il comune di San Pietro al Tanagro ha chiuso di nuovo l’istituto in attesa dei lavori sull’impianto di riscaldamento e ha quindi disposto nuovamente la didattica a distanza. Per la protesta dei genitori e per la confusione, probabile, di bambini di sei anni.