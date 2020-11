Scuole aperte a Polla: confronto tra il sindaco e i genitori. “Chiederò alla preside di garantire anche la Dad”

Sabato pomeriggio si è tenuto, nell’aula Santa Chiara di Polla un incontro tra il sindaco, Massimo Loviso, la sua maggioranza e i rappresentanti dei genitori in merito alla situazione delle scuole e al documento firmato da 160 mamme per chiedere che vengano chiuse (anche scuola dell’infanzia e prima elementare). L’incontro durato circa due ore ha visto le proposte dei genitori – firmatari – che chiedono al primo cittadino di chiudere le scuole fino a Natale per evitare pericoli per i bambini. Il sindaco ha ribadito il concetto di assenza di criticità a Polla e che quindi le scuole possono restare aperte, allo stesso tempo ha ribadito che chiederà alla preside di pensare a misure diverse per le lezioni: come alternare la Dad con lezioni in presenza.

Oggi si è tornato a scuola a Pertosa. E’, infatti, ritornata la didattica in presenza per le classi prima, seconda e terza della nostra primaria. “La seconda e la terza rientreranno in classe (così come previsto dalla seguente ordinanza) in quanto sono in regime di pluriclasse insieme alla prima. Resta intesa la continuazione della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia”, ha scritto il sindaco Barba.