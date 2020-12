Allarme maltempo: allagamenti a Sapri, danni a Camerota. Scuola media chiusa a Caselle

Ancora disagi e danni nel Golfo di Policastro a causa del maltempo che sta colpendo l’area da ieri sera. Si ricorda che fino alle 18 la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione. Si registrano allagamenti a Sapri con la situazione che è in peggioramento. Al momento – scrive Saprilive – ci sono situazioni di disagio soprattutto in Piazza Plebiscito (soprattutto), Via Kennedy e Rione Trovatella, trasformate in arene del fango. Allagamenti anche in Piazza Regina Elena. Si segnala la fuoriuscita dei canali di Piazza Plebiscito, Via Pisacane e Via Kennedy.

Problemi anche a Camerota. Secondo quanto riportato dal Giornale del Cilento, sono diversi e ingenti i danni. La maggior parte sono stati registrati alle frazioni Licusati e Lentiscosa, dove da questa notte sono a lavoro mezzi della protezione civile e mezzi di ditte private accorse in soccorso.

A Caselle in Pittari, invece, un fulmine ha colpito la cassetta di un palo dell’Enel, adiacente alla Scuola Media , che ha danneggiato la linea ad essa collegata. “La scuola non riaprirà per consentire i lavori di ripristino della corrente elettrica e di messa in sicurezza dell’intera linea”, ha scritto il sindaco Giampiero Nuzzo.