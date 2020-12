Il Dpcm di Natale. Il governo “blinda” le festività natalizie: ecco tutti i punti salienti

In vigore da oggi il nuovo Dpcm. Ieri il presidente del consiglio ha illustrato le principali norme contenute nel decreto. Il Governo mette in sicurezza il Natale: “Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo evitare una terza ondata” -dice il premier Conte.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all’altra anche per raggiungere le seconde case. Ci si potrà spostare per motivi lavorativi, motivi di salute e casi di necessità. Tra questi rientra anche l’assistenza a persone non autosufficienti. E’ sempre consentito il rientro nel comune di residenza, nel proprio domicilio e nel luogo in cui si abita con continuità o periodicità. Questo permetterà il ricongiungimento di coppie lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza e periodicità nella medesima abitazione. A Natale, Santo Stefano e Capodanno non ci si potrà muovere dal proprio comune. Il primo dell’anno coprifuoco rafforzato fino alle 7 del mattino. Veglioni vietati negli alberghi. Chiusi gli impianti di sci fino al 6 gennaio. Dal 21 dicembre stop alle crociere. Quarantena per chi torna dall’estero. Dal 7 gennaio didattica in presenza al 75% per le superiori. Centri commerciali chiusi nei weekend festivi e prefestivi. Negozi aperti fino alle 21(tranne che nelle zone rosse). Per quanto riguarda bar e ristoranti nell’area gialla saranno aperti fino alle 18, anche a Natale e Santo Stefano, “quindi sarà possibile andare a pranzo fuori” nelle feste. Nelle aree arancioni e rosse, saranno aperti dalle 5 alle 22 solo per asporto, la consegna a domicilio sarà sempre possibile. Il Viminale per assicurare il rispetto delle norme anti Covid ha messo a punto un piano che prevede una vigilanza serrata anche nelle seconde case per evitare veglioni abusivi.. Droni e posti di blocco in stazioni e autostrade. Sotto esame anche i treni a lunga percorrenza (soprattutto in arrivo dallʼestero) e i varchi autostradali.