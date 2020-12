Al via il piano sicurezza a Polla: aumentano vigili e telecamere

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa presso l’aula consiliare Santa Chiara, per illustrare i contenuti principali del piano sicurezza elaborato dall’amministrazione comunale e dal comando di Polizia locale denominato “Polla sempre più sicura”. All’incontro hanno partecipato i componenti della giunta comunale e i rappresentanti delle forze dell’ordine locali, fra i quali i carabinieri, i militari della forestale e i vigili urbani. Attraverso questa iniziativa il Comune di Polla ha reso noto le azioni che promuoverà per un vasto piano di sicurezza che coinvolgerà tutto il territorio urbano della cittadina. In primis l’incremento dell’organico della Polizia locale e il conseguente potenziamento delle attrezzature e dei veicoli in dotazione agli agenti. L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Loviso ha deciso di impiegare per il servizio di vigilanza notturna delle guardie giurate e di accedere al bando indetto dal Ministero dell’Interno per l’ottenimento di un finanziamento utile al miglioramento delle rete infrastrutturale dei sistemi di controllo ambientale e veicolare. Sottoscritto dal comune anche un patto con la Prefettura di Salerno per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Inoltre come affermato anche dall’assessore comunale all pubblica sicurezza, Vincenzo Giuliano sarò riattivato anche l’autovelox digitale per il controllo della velocità. “La sicurezza dei cittadini e dei loro beni in tutto il territorio del comune di Polla deve essere una delle priorità dell’azione amministrativa”- rimarca il primo cittadino Loviso, che anticipa “Dobbiamo anche riprendere l’impegno per promuovere il Comando stazione in Tenenza dei carabinieri”. Il vicesindaco Giuseppe Curcio ha poi parlato dell’innovativo sistema delle fototrappole che permetterà di individurare più facilmente coloro che abbandonano i rifiuti. “Caccia a vandali e incivili che abbandonano indiscriminatamente i rifiuti nelle campagne e nei boschi. Alcune fototrappole sono in dotazione anche al corpo forestale dei carabinieri con i quali svolgiamo giò da tempo un proficuo lavoro di contrasto ai reati ambientali”- ha riferito Curcio, assessore con delega all’ambiente. A sottolineare l’importanza di queste diverse azioni che verranno messe in campo è anche il nuovo comandante della Polizia Locale, il Capitano Andrea Santoro, in carica da settembre a Polla:” Il nostro obiettivo è diminuire le sanzioni, facendo affidamento soprattutto al buon senso e alla collaborazione dei cittadini”- dice Santoro.