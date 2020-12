Sala Consilina, la scuola della discordia. Il sindaco riapre, ma molti bambini restano a casa

La ripresa delle attività scolastiche in presenza, prevista per oggi in Campania per le scuole dell’Infanzia e per le prime e le seconde elementari, è diventata a Sala Consilina oggetto di discordia.

A manifestare la loro preoccupazione per la ripresa delle attività in presenza, con una PEC indirizzata al Sindaco Francesco Cavallone, erano stati nella giornata di ieri i genitori dei bambini delle Prime e delle Seconde delle sezioni B e C delle primarie dell’Istituto Comprensivo Camera. Nella missiva, firmata dai rappresentanti di classe Elena Fina, Pietro Pernetti, Virginia Petrazzuolo e Stefania Pancaldi, era espressa a nome di tutti i genitori delle 4 classi la richiesta di proseguire con la Didattica a distanza fino al prossimo 9 gennaio.

Tra le motivazioni addotte la mancanza di comunicazioni sui risultati dello screening effettuato sugli studenti e sulle loro famiglie in vista della riapertura delle scuole, che ha lasciato le famiglie –si legge sul documento- in “uno stato di assoluta incertezza in merito ai reali dati del contagio”. I decessi di persone risultate positive al COVID registrati nei giorni scorsi nel Vallo di Diano non lasciano certo tranquilli i genitori, e le ormai prossime vacanze natalizie rendono inoltre la ripresa scolastica oltreché rischiosa probabilmente anche meno efficace della prosecuzione della DAD, creando nei bambini “ulteriore gratuito stress psicologico da riadattamento in un ulteriore transitorio contesto ambientale”. Una posizione, quella espressa dai genitori tramite PEC, condivisa dall’Assessore alla Scuola Michele Galiano, che nel corso della apposita riunione convocata dal sindaco Cavallone per decidere in merito, si è fatto portavoce delle preoccupazioni dei cittadini proponendo una nuova ordinanza che spostasse il ritorno a scuola in presenza al 9 gennaio. La proposta di tener conto delle preoccupazioni dei genitori è stata condivisa oltre che da Galiano anche da altri consiglieri, che però sono rimasti una minoranza. Diversa l’opinione del Primo Cittadino, che dopo la movimentata discussione ha ritenuto non necessaria una nuova Ordinanza. Dunque questa mattina via libera alla ripresa della didattica in presenza a Sala Consilina, ma la maggior parte dei genitori non ha mandato a Scuola i propri bambini. Presso l’Istituto Comprensivo Camera nella sezione A (che non aveva aderito alla PEC delle sezioni B e C) sono entrati nella Prima 8 piccoli studenti su 18, e nella Seconda 14 su 19. Nelle Sezioni B e C nessuno dei 75 bambini iscritti si è presentato a Scuola, a dimostrazione che la preoccupazione dei genitori e delle famiglie persiste.