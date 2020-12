Bando per la concessione di voucher alle imprese turistiche del Salernitano per la digitalizzazione. Confesercenti al fianco di chi vorrà partecipare

La Camera di Commercio di Salerno intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese della filiera turistica provinciale attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. La misura è finalizzata a supportare interventi di digitalizzazione dei processi, informatizzazione, ammodernamento tecnologico per migliorare l’efficienza aziendale e l’organizzazione del lavoro. Un bando davvero molto utile per le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Salerno, operanti nell’ambito della filiera turistica, come definita nella “scheda tecnica” allegata al Bando, che abbiano registrato nei primi 9 mesi del 2020 un calo del fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al fatturato prodotto nel medesimo periodo dell’anno precedente. La Confesercenti oltre a darne comunicazione, si appresta per stare al fianco di chi ne vorrà usufruire.

Il bando consente di finanziare le spese relative all’acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie per le quali si richiede. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:

internet delle cose e delle macchine; cloud computing; cyber security e business continuity; big data e analytics; e. blockchain; soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); integrazione verticale e orizzontale; sistemi di e-commerce; i. sistemi per lo smart working e il telelavoro; soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; connettività a Banda Ultralarga l. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; m. sistemi EDI, electronic data interchange; n. tecnologie per l’in-store customer experienceucher.

Le spese ammissibili devono essere sostenute a partire dalla data di approvazione del presente bando e fino al 120° giorno successivo alla data della determinazione di approvazione del beneficio. È prevista la concessione di un voucher nella misura del 100% delle spese ammissibili, per un importo unitario massimo di 3.500,00 euro e minimo 1500,00 Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis. L’importo minimo dell’investimento dovrà essere pari ad almeno € 1.500 del progetto presentato dall’impresa. Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 21/12/2020 fino ad esaurimento fondi. Le risorse verranno assegnate secondo una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Per informazioni 0975/527277 e.mail vallodidiano@impresealcentro.it

La responsabile Confesercenti del territorio, la dottoressa Maria Antonietta Aquino sottolinea come il “nuovo bando per la digitalizzazione voluto dalla camera di commercio di Salerno è rivolto alla filiera turistica Salernitana. È l’ennesima prova di misure a favore del tessuto imprenditoriale salernitano da parte della Camera di Commercio .E noi come associazione di categoria non possiamo fare altro che sostenere e supportare queste iniziative con la giusta informazione e con la adeguata consulenza in merito, come da sempre continuiamo a dire, noi siamo presenti ci siamo e continueremo ad esserci, per dare quel giusto servizio al territorio e alle sue imprese. Ringrazio sempre l’attenzione del vice presidente della Camera di Commercio di Salerno, nostro conterraneo, Giuseppe Gallo”.