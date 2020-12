C’è un Vallo di Diano che funziona. Ma non si vede, anzi non vuole farsi vedere

C’è un Vallo di Diano che lavora bene dietro le quinte, quel lavoro sporco che permette che il teatrino vada avanti, che fa superare incertezze, problemi, difficoltà di un territorio che sul palco ha diverse difficoltà, in un teatro che qualcuno, da fuori, toglie ogni momento un pezzo. Ecco, c’è chi compie un lavoro grigio ma fondamentale. Nessun occhio di bue che si accende sulle loro azioni, nessun microfono posto sotto il mento per raccontarsi. Questo non perché c’è disattenzione verso di loro ma perché queste persone vogliono lavorare così, farlo dietro le quinte e tornare a casa la sera felici per aver dato un proprio, enorme, contributo alla comunità, alla propria terra. Anche a farne un elenco rischia di essere fallace, anzi lo è, perché di qualcuno si riesce a sapere il suo operato, di altri no. Una vita da mediano come Oriali riprendendo la canzone di Luciano Ligabue ma a volte diventano Campioni del mondo. Ci proviamo a dare uno spiraglio di luce verso alcune di queste donne e di questi uomini che lavorano dietro le quinte. Per ora pensiamo a un piccolo gioco, abbinare un gioco al ruolo che hanno. Poi, un giorno, lo faremo noi, lo promettiamo.

C’è chi si sveglia da 30 anni per svolgere il suo ruolo, nell’ospedale del suo paese, per vivere in eterno equilibrio tra la vita e la morte altrui, stando attento a dosaggi e momenti. Qualche tempo fa ha salvato un neonato in modo strabiliante, ora, facendo spegnere le luci della ribalta sul suo ruolo di professionista e di leader silenzioso, continua a combattere con il Covid e guidare una squadra di persone formidabili. Lo fa a modo suo, partendo lento, forse un po’ sornione, magari anestetizzato, ma poi carbura e non molla un momento. Mai. Un angelo in camice bianco.

C’è una flotta di camici bianchi, quelli che non si fanno problemi nel restare a casa o nascondersi laddove qualcuno pensa di non essere, che da mesi non mollano. Superano la paura e le difficoltà, l’indifferenza di chi li dimentica o non li sostiene, l’atavica situazione – continuando con la metafora calcistica – di inferiorità numerica.

C’è chi lavora in laboratori all’avanguardia, ha il telefono bollente di richieste di aiuto, la pressione del ruolo ma soprattutto l’amore verso il Vallo di Diano. Lavora sotto traccia, unisce, ricuce, esamina e fa esaminare. Permette l’arrivo di “armi” importanti anche se poi la bandierina la mette qualcun altro. Lui lo fa, ne è felice e può cantare, in solitario, come un gallo all’alba.

C’è chi passa ore al telefono, ha contratti a scadenza, ha marito, moglie o fidanzati a casa, che trascura. Ma deve farlo, deve, anzi devono, rincorrere il virus per non farlo arrivare prima. Una corsa di prevenzione da far perdere il fiato.

C’è chi non dimentica il mondo fuori dal covid o creato dal covid. Combatte per gli ultimi, che siano persone in difficoltà economica, migranti spaesati o giovani che perdono l’orizzonte. Combattono anche se qualcuno dall’alto dimentica di pagarli – per il loro lavoro – anche da anni. Sono il cuore del terzo settore, quelle persone che usano anche mezzi propri per sostenere chi chiede aiuto, chi è in difficoltà, chi non vede il futuro, ma poi vede loro e il futuro può esistere.

C’è chi lavora dietro le quinte della giustizia, sotto traccia, la divisa nell’armadio e le scarpe sporche di fango e rifiuti. Monnezza da trovare, sversata o sotterrata, ma non agli occhi di chi ha un distintivo innanzitutto nel cuore. Poi nel portadocumenti.

C’è chi mette insieme donne in difficoltà, fa rete, crea laboratori per creare tesori. Piccoli tesori da rivendere per uscire da quella difficoltà.

C’è chi fa del volontario la propria missione. In tuta fluorescente o rossa. Per gli altri. Non per se stessi.

C’è chi raccoglie rifiuti senza un motivo ma solo per amore del proprio comune, della propria terra. E poi viene rifiutato.

C’è chi racconta, senza paura.

C’è chi resiste, sempre.

*foto Roberto Panzella.