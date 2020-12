Sindrome Fibromialgica, un male diffuso ma poco conosciuto: una App in aiuto dei pazienti che si sentono abbandonati

La fibromialgia, detta anche sindrome di Atlante, è una sindrome reumatica multifattoriale, caratterizzata da diffuso dolore muscolare e ai tessuti fibrosi(tendini e legamenti) di tipo cronico e fluttuante associato ad astenia, disturbi cognitivi, insonnia o disturbi del sonno, alterazione alla sensibilità agli stimoli. Si rileva in chi ne è affetto, possibili disturbi d’ansia e depressivi in parte dei pazienti.

https://www.facebook.com/italia2tv.it/videos/435824161162442

La sua eziopatogenesi è tuttora ignota. Certo è che non si tratta di un disturbo psichico anche se lo stress e l’ansia possono incidere su essa in quanto nella variegata sintomatologia, vi sono parziali sintomi associati al disturbo depressivo. Tra le cause: il lavoro specifico, una familiarità genetica o reazioni allergiche o un interessamento del sistema immunitario. Fatto sta che questa malattia muscolare e sistemica di tipo metabolico mitocondriale o neuropatico ha una eziologia ancora del tutto sconosciuta, per questo considerata sindrome reumatica atipica.

Colpisce prevalentemente le donne nel 90% dei casi tra i 40 e i 60 anni, rari i casi di fibromialgia in età pediatrica o adolescenza. Al secondo posto tra le malattie reumatiche, spesso la diagnosi arriva in ritardo perché, data la molteplicità dei sintomi riferiti, la paziente viene erroneamente valutata come ipocondriaca o esagerata nell’esporre i sintomi. Astenia sotto sforzo, formicolio, pallore perdita di sensibilità e lividi chiamati col nome di fibro frog, insonnia o dissonnie, rigidità, senso di confusione o stordimento( chiamata nebbia mentale) e una serie di altri sintomi formano il quadro sindromico che si ripercuotono sull’attività lavorativa e sul piano socio economico.

L’AISF (Ass Ital Sindrome Fibromialgica) nasce nel 2005 per iniziativa di pazienti soci fondatori con lo scopo di far conoscere la sindrome attraverso iniziative locali e nazionali. Le sez locali offrono supporto ai soci e non attraverso contatti individuali e /o di gruppo con l’assistenza di professionisti esperti nella cura della Sindrome, nonché la diffusione di materiale informativo che sia di aiuto e di supporto nel difficile percorso della diagnosi e del trattamento, rendere nota alla comunità scientifica la Sindrome non ancora sufficientemente conosciuta e ottenerne il riconoscimento con la possibilità di disporre di adeguate terapie farmacologiche dal Serv San Nazionale.

In questo periodo di emergenza sanitaria, i pazienti sono soli, si sentono abbandonati, non hanno accesso alle cure, non hanno la possibilità di essere controllati e di avere contatti con un medico. Questo li spaventa e li frustra rendendoli ancora più fragili.

Nasce così FIBROMIO – APP, un progetto italiano di teleassistenza e telemonitoraggio sanitario per i pazienti con sindrome fibromialgica, in collaborazione con la U.O. C. di Reumatologia dell’Ospedale Sacco di Milano tale da creare : il monitoraggio della sintomatologia dei pz; la creazione di una rete capillare che permetta un follow – up costante; la segnalazione dei pazienti che necessitino di una visita specialistica.

L’AISF per questo Natale ha avviato una campagna di raccolta fondi destinati a sostenere il progetto per la realizzazione di FibroMiaApp. Tutti possiamo contribuire con un piccolo gesto collegandoci al sito www.associazionesindromefibromialgica.it

TITTY FICUCIELLO